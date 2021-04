Cuevillas és partidari de no tramitar resolucions sobre el Rei i autodeterminació: "No és confrontació intel·ligent"

L'advocat i secretari segon de la Mesa del Parlament, Jaume Alonso-Cuevillas, és partidari de no tramitar propostes de resolució sobre el Rei i l'autodeterminació, motius pels quals la fiscalia ha presentat una querella contra els membres independentistes de l'anterior Mesa. En una entrevista a 'Vilaweb', Cuevillas ha defensat que admetre a tràmit propostes d'aquestes característiques "no és una confrontació intel·ligent". "Això és intentar resistir d'una manera testosterònica, com un legionari que veus que disparen però que va amb el pit descobert", ha afegit per després concloure que "la immolació s'ha de fer si té eficàcia". Segons Cuevillas, és més intel·ligent denunciar que és una "aberració jurídica" però no insistir en el tema.

Cuevillas també ha recordat que les propostes de resolució són merament declaratives i no tenen "cap eficàcia jurídica". "Què és més eficaç per desgastar l'estat espanyol? Denunciar això o deixar que ens inhabilitin sense pena ni glòria per una bestiesa?", ha preguntat.

Segons el membre de la Mesa del Parlament, si en aquesta legislatura s'admeten propostes de resolució que tinguin per objecte reprovar el Rei o reafirmar el dret a l'autodeterminació, immediatament la fiscalia es querellarà contra els membres de la Mesa i se'ls inhabilitarà.

"Crec que és més intel·ligent posar en evidència els tics demofòbics de l'estat espanyol. És que no podrem mantenir res, perquè durarem una bufada i l'endemà el Constitucional ho anul·larà, i no tindrà cap recorregut. Les propostes de resolució són merament declaratives, no tenen cap eficàcia jurídica, i la meva opinió és que segur que és molt més eficaç fer un acte allà al pati i denunciar la situació. O bé canviar-ho, i dir que admetrem a tràmit una resolució per debatre que el bròquil es floreix i tu ja m'entens", ha argumentat.

En aquest sentit, l'advocat ha defensat que es faci "molta pedagogia" per al dia que arribi una proposta de resolució d'aquestes i s'hagi d'explicar que no s'admet a tràmit. I és que ha donat per fet que estaran una setmana sense entrar a Twitter perquè els diran de tot. "Potser en algun moment serà més eficaç deixar que ens inhabilitin a tots, potser sí. Però per haver admès a tràmit una proposta de resolució que no porta enlloc no sé si té gaire sentit", ha afegit.

Preguntat pel vot delegat de Lluís Puig, Cuevillas ha afirmat que si el Tribunal Constitucional (TC) l'invalida, és evident que el vot de l'exconseller no valdrà encara que la Mesa digui que li dona validesa.

"Al final, nosaltres ens enfrontem a un Estat que té tota la força d'un estat i que ha demostrat que no té cap escrúpol a l'hora de fer-la servir. Intentar enfrontar-nos a l'Estat amb les seves armes és una batalla perduda d'antuvi. Si els tribunals diuen que el vot del conseller Puig no val, no tindrem capacitat de fer res. I a la pròxima votació el vot de Lluís Puig no es podrà comptar", ha afirmat.

Pel que fa al Consell per la República, un dels principals esculls de l'acord de legislatura entre ERC i JxCat, Cuevillas ha admès que segurament sí que s'ha de reformular, com demana ERC, ja que ara hi té més pes de Junts "entre altres coses perquè ERC se n'ha anat desmarcant". I també ha afegit que "no és comprensible" que algú vulgui deixar fora Carles Puigdemont de l'òrgan.

Segons ha explicat Cuevillas, de vegades en les xerrades que fa li diuen: "Aixequeu la DUI d'una vegada". "Com vols que aixequem la DUI? Ja ens agradaria. Penses que, si la poguéssim aixecar, no ho hauríem fet, ja? Però és que no tenim la força per a fer-ho. Com volem fer la independència? No pas per pacte ni per la confrontació per la força, sinó aprofitant totes les escletxes que tinguem per anar generant el relat perquè la comunitat internacional vagi veient que som una minoria nacional oprimida i que tenim el dret d'autodeterminació, que hi ha una causa justa", ha argumentat.