ERC i JxCat tornen a intercanviar documents amb pocs avenços en la negociació

La negociació segueix però a pas lent. ERC i JxCat han seguit amb les converses aquests dies però no va ser fins a aquest dimecres que van tornar a intercanviar documents de treball que ara estudien per separat. Segons han confirmat a l'ACN fonts de les dues parts, cap formació preveu que aquesta Setmana Santa hi hagi un gran avenç en la negociació i, de fet, tenen assumit que els acords de més pes no arribaran fins a, com a mínim, ben entrada la setmana vinent. Tot i això, asseguren que no deixaran de parlar i que, si cal, es tornaran a reunir. Ara mateix, sobre la taula tenen documents creuats sobre el programa de Govern i les propostes més ideològiques, i sobre el paper del Consell per la República en el full de ruta independentista.

Esquerra i Junts no deixaran de tenir contacte aquesta Setmana Santa, però ambdós partits preveuen que les converses més potents i les reunions es deixin per a després del dilluns de Pasqua. Per a aquests dies, però, els dos partits s'han posat deures i, segons ha sabut l'ACN, s'han tornat a intercanviar documents que ara han d'estudiar i esmenar cadascú amb la seva gent. Els equips negociadors tenen ara sobre la taula, principalment, dos temes de discussió. D'una banda, segueixen les diferències de criteri sobre el pes, el paper que ha de tenir i com ha de poder actuar el Consell per la República de Carles Puigdemont. Fonts de JxCat asseguren que la qüestió està més encarrilada del que podria semblar, però els republicans consideren que cal abordar encara qüestions que van més enllà de la reformulació orgànica de l'ens i no donen per tancada la negociació.

L'altre gran tema plasmat en els documents és el del programa de Govern. El pacte d'ERC amb la CUP i els discursos de Pere Aragonès als plens d'investidura apostant per un executiu "inequívocament d'esquerres" han posat sobre la taula de negociació també diferències programàtiques que aborden l'eix esquerra-dreta. I tot i que Esquerra defensa no tocar ni una coma del pacte amb la CUP, des de JxCat intenten modular algunes de les propostes o fer-ne d'altres que compensin la influència dels anticapitalistes al possible programa de Govern. Amb tot, Junts manté que les seves no són esmenes al document ni a la concepció progressista de l'executiu, sinó qüestions "de sentit comú per a un país com Catalunya en un moment com l'actual".

Des de les dues formacions asseguren que l'estructura del futur Govern i la seva composició és una de les qüestions pendents i que encara no han tractat a fons. De fet, totes dues coincideixen en preveure que serà un altre punt on els equips negociadors hauran de fer grans esforços. Però amb tot, tant ERC com JxCat no tenen cap dubte que acabaran tancant una estructura i un repartiment de responsabilitats que acontenti a tothom. Això, però, no preveuen que arribi a la taula de discussió fins, com a mínim, finals de la setmana vinent. Si les coses no s'acceleren inesperadament, i malgrat la urgència d'ERC per tancar totes les carpetes pendents, el ritme de la negociació no albira un pacte complet fins a meitat d'abril en el millor dels casos.