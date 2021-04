14 sensesostre han mort a Barcelona durant el primer trimestre del 2021

En tan sols tres mesos, 14 persones sensesostre han mort a Barcelona, segons la Fundació Arrels, especialitzada en l'atenció al col·lectiu. El més jove dels morts tenia 28 anys. El més gran, 69. És una xifra elevada, en vista que, segons la mateixa fundació, en un any, entre el novembre del 2019 i el novembre del 2020, van morir a la capital catalana 18 persones sensesostre.

Arrels precisa al missatge a la xarxa social Twitter en la qual ha aportat la dada, que dels 14 morts durant el primer trimestre del 2021, sis eren persones que vivien al carrer, és a dir, sensesostre. El de la gent que no compta amb un domicili a Barcelona és un fenomen que no s'atura. Segons les dades d'Arrels, a la ciutat hi ha ara un total de 4.200 persones que no tenen domicili, és a dir sensesostre. D'aquests, uns 3.000 pernocten en algun dispositiu, com una pensió, i uns 1.200 ho fan al carrer.