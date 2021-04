Una cinquantena de sancions a bars i restaurants en dos dies per incomplir les restriccions d'aforament

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha avançat que s'han posat una cinquantena de sancions a bars i restaurants en dos dies –Dijous i Divendres Sant- a Catalunya, majoritàriament per incomplir restriccions d'aforament. "Es tracta d'un nivell baix d'infraccions, la proporció d'infractors és petita. 33 d'aquestes sancions han estat posades per Mossos i 17 per policies locals", ha precisat Sàmper aquest dissabte a Rac1.

Més preocupació ha mostrat el conseller d'Interior amb l'augment disparat de la mobilitat aquesta Setmana Santa. "Estem a nivells de mobilitat prepandèmia i només un 6,2% inferior a la Setmana Santa del 2019", ha reconegut Sàmper, que ha recordat a la ciutadania que "tornar al confinament comarcal és una opció".

"Encara no s'ha tractat al Procicat. S'analitzaren les dades i es decidirà alguna cosa aquest dilluns 5 ja que les mesures actuals vencen el 9 d'abril", ha continuat el conseller d'Interior. "A nivell psicològic seria difícil d'entendre, però és una opció", ha insistit Sàmper, que també ha reclamat "lògica" en la utilització de la mascareta a platges i piscines, després de la polèmica amb el nou decret del BOE. "Es tracta d'una regulació que ja estava vigent a Catalunya. És de sentit comú que per banyar-se o prendre el sol no cal mascareta, però sí cal mascareta i guardar distàncies si s'interactua amb algú o es camina per la sorra", ha comentat el titular d'Interior.

"Es tracta de la mateixa lògica que en la de la bombolla de convivència", ha puntualitzat Sàmper. De moment, el conseller d'Interior ha afirmat que no s'ha posat cap multa d'aquest tipus a platges i piscines de Catalunya. Sobre el toc de queda a les deu de la nit i la possibilitat de retardar-lo a les onze –amb el canvi a horari d'estiu-, Sàmper no ha tancat la porta a aquesta possibilitat, però ho ha deixat en mans de les dades de Setmana Santa i el criteri de les autoritats sanitàries. "Hem de començar a veure com podem començar a reduir el toc de queda, en soc partidari si sanitàriament es pot. Això també depèn de l'estat d'alarma i veurem què fa l'estat espanyol a partir del 9 de maig, que és quan acaba", ha conclòs el titular d'Interior.