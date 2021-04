Una cinquantena de sancions a bars i restaurants per incomplir els aforaments

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va dir ahir que s'han posat una cinquantena de sancions a bars i restaurants en dos dies -Dijous i Divendres Sant- a Catalunya, majoritàriament per incomplir restriccions d'aforament. «Es tracta d'un nivell baix d'infraccions, la proporció d'infractors és petita. 33 d'aquestes sancions han estat posades per Mossos i 17 per policies locals», va precisar Sàmper ahir a RAC1. Més preocupació va mostrar el conseller d'Interior amb l'augment disparat de la mobilitat aquesta Setmana Santa. «Estem a nivells de mobilitat prepandèmia i només un 6,2% inferior a la Setmana Santa del 2019», va reconèixer Sàmper, que va recordar a la ciutadania que «tornar al confinament comarcal és una opció».

Els Mossos d'Esquadra van denunciar un total de 650 persones en dos dies -Dijous i Divendres Sant- per saltar-se el toc de queda nocturn a les 22.00 hores sense justificació. En concret, 233 de les denúncies van ser el dia 1 d'abril i les 417 restants, el 2 d'abril. En paral·lel, la policia catalana també va aixecar 166 actes per desplaçaments diürns on no es respectava la bombolla de convivència (76 el dia 1 d'abril i 90 el 2).

Desallotjaments

Una de les festes desallotjades pels Mossos divendres a la tarda va ser en un bar de Sant Feliu de Llobregat. Es tractava d'una festa d'aniversari on no es respectava ni l'horari de tancament del local, ni les distàncies de seguretat ni els assistents duien mascareta. Es van denunciar 33 persones. A més, el mateix dia la Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar més de 500 persones per no complir les mesures de seguretat en diferents espais de Barcelona. A la platja de la Barceloneta es va desallotjar una vuitantena de persones que estaven celebrant una festa a la platja, sense respectar les distàncies de seguretat i, molts d'ells, sense mascareta. Els agents també van actuar al passeig del Born, on es van agrupar unes 150 persones que també van ser desallotjades. D'altra banda, al vespre es va dur a terme un tercer desallotjament, i el més massiu, a la plaça dels Àngels, on s'havien agrupat unes 300 persones.