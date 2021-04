Salut creu que la vacunació de la població d'entre 70 i 79 anys serà més lenta

Cues de persones esperant per a la vacunació a Girona.

Cues de persones esperant per a la vacunació a Girona. marc martí

Salut creu que la següent fase de vacunació, corresponent a la població d'entre 70 i 79 anys, serà més lenta en comparació a la dels majors de 80 anys. Segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, l'inici de la següent fase de vacunació, prevista per a la pròxima setmana, coincidirà amb l'administració de les primeres segones dosis de la vacuna d'AstraZeneca.

Vergés ha assenyalat que la vacunació de la població d'entre 70 i 79 anys "durarà setmanes" i ha afegit que "no serà fins a finals d'estiu" que Catalunya tindrà un percentatge d'immunització "prou gran per tenir un canvi d'escenari al país". En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania que segueixi complint les mesures sanitàries i no es relaxi després de Setmana Santa.

Durant la seva visita a la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona –un dels punts habilitats per administrar dosis contra la covid-19- Vergés ha celebrat que aquest diumenge s'hagi superat el milió de primeres dosis administrades a Catalunya, tot i que considera prioritari que la població "redueixi les trobades socials" i aposti pel teletreball sempre que sigui possible. "És el millor agraïment als sanitaris; hem de permetre que es dediquin a la vacunació i no a cuidar pacients de covid-19", ha comentat.

Vergés, acompanyada pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, també ha demanat a la població que tingui especial cura els dies posteriors a la Setmana Santa, quan la gent "voldrà tornar a recuperar les activitats quotidianes". La consellera de Salut ha recordat que la pandèmia a Catalunya està "en un període de creixement poc intens", i subratlla que depèn de la ciutadania "poder-la controlar".



La campanya de vacunació avança



Segons dades facilitades aquest diumenge pel secretari de Salut Pública, aquest dissabte es van administrar al voltant de 14.800 dosis a Catalunya, mentre que aquest diumenge està previst vacunar a 12.800 persones més. En total, hi ha més d'una vintena de punts de vacunació en funcionament a tot el país, a banda dels Centres d'Atenció Primària. De cara a la setmana vinent, Salut preveu comptar amb 45 punts per acabar d'administrar les dosis d'AstraZeneca de les que disposa.

En relació amb aquesta darrera qüestió, Vergés ha comentat que encara queden 4.000 dosis disponibles de la vacuna d'AstraZeneca per a la població d'entre 60 i 65 anys. En aquest sentit, ha fet una crida a les persones d'aquesta franja d'edat que demanin cita a través de la web que ha habilitat el Departament de Salut. "Estan disponibles i el millor que podem fer és posar-les, no les volem tenir guardades", ha subratllat.

En paral·lel, Argimon ha informat que Catalunya té previst rebre al voltant de 190.000 dosis setmanals de la vacuna de la Pfizer, una quantitat que, segons Vergés, hauria de donar peu a "un salt important" pel que fa a la immunització de la població de risc. A hores d'ara, el 28% de les persones d'entre 60 i 65 anys ja han rebut una primera dosi, mentre que es preveu que tota la població de més de 80 anys ja estigui immunitzada a partir de la setmana vinent.