La sorprenent reinfecció d'una dona ja vacunada de Gijón

Es tracta d'un cas que els experts qualifiquen de «molt molt estrany» (amb dues vegades «molt», no és una errada) i que amb prou feines té precedents. Una dona de Gijón de 47 anys, que ja havia passat la COVID-19 i que estava vacunada amb les dues dosis des del passat mes de gener, està de nou infectada per coronavirus. La dona treballa com a auxiliar d'infermeria en una residència de gent gran concertada amb el Principat d'Astúries. Des de fa uns dies, està en quarantena a casa seva, com ja ho havia estat durant més d'un mes, entre l'11 de novembre i el 13 de desembre de 2020.

- No tinc ni idea de com puc haver-me infectat una altra vegada. Estic complint totes les mesures preventives. I a la residència estem tots molt controlats i seguim al peu de la lletra els protocols de Salut ?explicava ahir la dona afectada, Alicia Costales Vega.

Treballa en un centre sociosanitari gran: prop de 200 residents i gairebé 100 treballadors. Una residència en la qual el coronavirus ha impactat amb força: han passat la COVID més de 120 residents -dels quals en van morir 18- i més de 30 empleats. «Que jo sàpiga, soc l'única que s'ha reinfectat», assenyala. Des de fa setmanes està vacunat tot el centre, amb l'única excepció dels residents que van ingressar recentment.

Alicia Costales va donar positiu en una prova PCR que li van fer dilluns passat, en el cribratge de final de mes que es fa en tots els geriàtrics. L'endemà va donar positiu en un test serològic i negatiu en una altra PCR. Aquest últim negatiu potser es degui, segons li ha dit un hematòleg, a la baixa càrrega viral que presenta ara: unes 1.000 còpies de virus. A la primera infecció li n'havien quantificat 500.000, una xifra molt elevada.

El calendari d'Alicia Costales en la seva intensa relació amb el coronavirus és el següent. Va donar positiu el passat 11 de novembre. Va estar confinada fins al 13 de desembre. Li van posar la primera dosi de la vacuna el 30 de desembre, i la segona el 20 de gener.

Va haver-hi massa proximitat temporal entre la malaltia i la vacuna? Aquesta és una qüestió que hauran d'analitzar els especialistes. El protocol, ara millor fixat que quan la van vacunar a ella, diu que als menors de 65 anys que van passar la malaltia se'ls administra una sola dosi passats almenys sis mesos després de la infecció. I afegeix que, si se'ls aplica abans dels sis mesos, es considerarà vàlida i no s'administraran més dosis.

Sobre el paper, asseveren els experts, després de passar la COVID la vacunació fa un reforç molt intens de la immunitat, fins i tot en els que no han tingut símptomes. Una de les possibilitats és que el cas d'aquesta donade Gijón sigui revisat a fons per corroborar si en efecte es pot parlar d'una reinfecció o més aviat el seu positiu obeeix a restes persistents de virus del contagi anterior.