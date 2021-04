Borràs assegura que ja havia acordat amb Cuevillas la seva sortida de la Mesa abans de la polèmica entrevista

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que ja havia acordat amb Jaume-Alonso Cuevillas la seva sortida de la Mesa abans de la polèmica entrevista i arran de la seva abstenció en el vot delegat de l'exconseller Lluís Puig.

En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Borràs ha explicat que hi havia "dificultats" en els primers compassos de la legislatura i que el vot sobre Puig va evidenciar que hi podria haver alguna "turbulència". "Qualsevol petit sotrac és millor asfaltar-lo i continuar avançant", ha argumentat.

Borràs també s'ha dirigit a ERC per demanar-los que respectin els acords tot assegurant que el pacte sobre la Mesa inclou respectar les rotacions que vulgui fer cada partit.

Borràs ha explicat que el càrrec de secretari segon de la Mesa del Parlament no és el lloc que Cuevillas hauria volgut però que el va acceptar per la lleialtat que li té. I ha dit que la seva sortida ha estat una "decisió col·legiada" amb la intenció de poder treballar amb "màxima solidesa" en un context de "moltíssima dificultat".

La presidenta del Parlament ha assegurat que l'entrevista a 'Vilaweb', en què l'advocat es mostrava contrari a tramitar propostes de resolució sobre monarquia i autodeterminació pel risc d'inhabilitació, ha precipitat la decisió però que ja estava pactada en una conversa privada. I és que, segons Borràs, l'abstenció de Cuevillas en la delegació de vot de Lluís Puig ja va ser un "primer escull" que va fer evident que hi podia haver alguna "turbulència". Llavors, Cuevillas va argumentar la seva abstenció perquè havia estat advocat de l'exconseller a l'exili.

Així doncs, Borràs ha remarcat que l'entrevista ha donat dimensió pública a converses que eren privades i que s'ha obert un debat públic que no existeix dins de Junts. Tot i assegurar que no se sent qüestionada per les declaracions de Cuevillas, Borràs ha defensat que la Mesa ha de tramitar propostes de resolució sobre monarquia i autodeterminació perquè al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot. La fiscalia ha presentat una querella contra els membres independentistes de l'anterior Mesa per permetre la tramitació de propostes sobre aquestes dues qüestions. En l'entrevista, Cuevillas qüestionava que els membres de la Mesa quedessin inhabilitats per una "bestiesa" fent referència al fet que les propostes de resolució són declaratives i no tenen efectes jurídics.

"No em sento qüestionada per Cuevillas però alhora no admeto qüestions en el fet que vaig fer un discurs clar que enllaça amb el hem estat fent des de Junts i el nostre programa", ha afegit tot defensant una actitud de "preservar la inviolabilitat del Parlament i no permetre ingerències externes".

Junts proposa que la diputada Aurora Madaula substitueixi Cuevillas a la secretaria segona de la Mesa. Una decisió que s'haurà de votar al ple del Parlament i, per tant, que depèn de l'aval d'ERC. En aquest context, Borràs ha assegurat que l'acord sobre la Mesa entre Junts, ERC i la CUP estableix que es facin les rotacions que cada partit consideri oportunes. Espera, doncs, aquest acord es respecti tot apel·lant a la "responsabilitat". Els comuns, que ara no estan a la Mesa, han presentat com a candidat el seu diputat Lucas Ferro per substituir Cuevillas. I, de moment, ERC no ha donat per fet el seu vot per a Madaula i s'ha limitat a dir que abordaran la qüestió en la pròxima permanent nacional del partit.

Borràs ha recordat que en l'anterior legislatura es van substituir membres de la Mesa i que no hi va haver cap "turbulència", per tant, considera que ara no hi ha d'haver "sorpreses ni cap problema". Així mateix, la presidenta del Parlament espera que la substitució de Cuevillas no afecti les negociacions entre Junts i ERC per formar Govern.

Pel que fa a la ronda de consultes amb els grups després de la investidura fallida de Pere Aragonès, Borràs ha descartat fer-la aquesta mateixa setmana ja que considera que hi hauria un "escenari molt semblant". Així que prefereix "deixar passar un temps" i veure com evolucionen les negociacions entre ERC i Junts. El que ha deixat clar és que quan es convoqui el proper ple d'investidura ha de ser el ple que acabi amb la investidura del pròxim president de la Generalitat. Donant a entendre d'aquesta manera que no s'arriscarà a convocar un altre ple si el candidat no té els vots garantits.