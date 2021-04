Detenen un home per conduir borratxo i drogat i atropellar dues dones

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 40 anys i veí de Bellvei (Baix Penedès) per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i atropellar dues dones. Els fets van passar al voltant de les 18 h al camí del Castell de la Muga de Bellvei, on l'home conduïa un cotxe i va sortir de la carretera, impactant contra una família que caminava correctament pel costat de la via, segons informen els Mossos. El grup el formaven un home, dues dones i una menor. En arribar al lloc dels fets, la policia va constatar que el conductor presentava símptomes d'haver consumit estupefaents. Les proves posteriors van donar un resultat positiu de cocaïna i una taxa d'alcohol de 0,60 mg/l, més de dues vegades superior al nivell permès.

Els agents van el conductor detenir com a presumpte autor d'un delicte de conducció sota l'efecte de l'alcohol i les drogues i per un delicte de lesions per imprudència greu. L'home tenia un antecedent per conduir borratxo. Després de passar a disposició del jutjat del Vendrell, va quedar en llibertat amb càrrecs.

Pel que fa a les víctimes, el Sistema d'Emergències Mèdiques va traslladar les dues dones a l'hospital amb pronòstic greu. Una d'elles va ser traslladada en helicòpter degut a la gravetat de les ferides.