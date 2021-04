Dolors Bassa abans d'entrar a presó: «Que la ràbia i la injustícia les puguem canviar amb fermesa»

L'exconsellera Dolors Bassa ha creuat la porta per tornar a ingressar a la presó del Puig de les Basses aquest dimarts poc abans de tres quarts de nou del vespre. Ho ha fet després que el jutjat de vigilància penitenciària revoqués el tercer grau tant de Bassa com de Carme Forcadell. "Que la ràbia, la indignació i la injustícia les puguem canviar amb fermesa. Seguim endavant, no canviarem cap convicció i segur que al final guanyarem", ha dit Bassa en una paraules que ha dirigit al centenar de persones que l'han acompanyat, en una comitiva encapçalada per Pere Aragonès. El vicepresident amb funcions de president ha llançat un missatge a l'Estat i ha assegurat que mantindran "sempre els ideals de República, independència i justícia social".