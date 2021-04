El jutjat de vigilància penitenciària revoca el tercer grau de Bassa i Forcadell

El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya ha estimat el recurs de la fiscalia i ha revocat el tercer grau de Carme Forcadell i Dolors Bassa. El jutjat diu que no pot mantenir el tercer grau amb els mateixos arguments que ho va fer fa uns mesos, ja que el Tribunal Suprem després va revocar aquella decisió i les circumstàncies són molt similars.

Per tot això, igual que va passar amb els set presos independentistes de Lledoners, l'expresidenta del Parlament i l'exconsellera hauran de tornar aquest dimarts a la presó de Wad-ras de Barcelona i a Puig de les Basses de Figueres i aquest dimecres ja no tornaran a sortir com feien cada dia des de que al gener la Generalitat els va concedir la semillibertat.

En les seves dues interlocutòries, el magistrat es remet a la interlocutòria del Suprem i diu que concedir el tercer grau abans del compliment del 25% de la pena requereix una "justificació reforçada" i ha de transcórrer un "temps d'estudi suficient" per part dels serveis penitenciaris. De fet, el magistrat diu que no hi ha gaire informació a l'expedient de Forcadell i Bassa sobre la seva evolució. Totes dues van complir la quarta part de la condemna l'11 de febrer passat, pocs dies després d'obtenir el tercer grau per segon cop.