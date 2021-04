Puigdemont impulsa un «DNI català» de pagament que no permet tràmits amb la Generalitat

Puigdemont impulsa un źDNI catalÓ╗ de pagament que no permet trÓmits amb la Generalitat Ě Consell per la Rep˙blica Catalana

El Consell per la República engega una "identitat digital" per "fer tràmits que l'Estat no controlarà". La plataforma independentista presidida per l'expresident Carles Puigdemont ha anunciat aquest dimarts la creació d'aquest document per als socis de l'organització, actualment poc més de 92.000. L'ens assegura que aquesta "identitat digital en clau de Països Catalans" permetrà "votar i participar" com a ciutadà de la República" a tots els inscrits. A més, aquells que vulguin obtenir "més avantatges" podran sol·licitar un QR o carnet amb un cost de 6 i 12 euros, respectivament. "El que estem fent és preparar una estructura d'Estat", afirma el Consell per la República.





??ATENCIÓ: Ha arribat el dia!

?Ja pots demanar la teva targeta de la Identitat Digital Republicana al web i a l'APP del Consell. Posa la República a les teves mans.#IDRepublicana #PreparemNoshttps://t.co/cMxyilW2jZ pic.twitter.com/muXaZenqSV — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) April 6, 2021

La República a les teves mans.

Ja he rebut la targeta amb el QR de la meva Identitat Digital Republicana

Demana-la ja al web del Consell i anem desconnectant de l'Estat#IDRepublicana #PreparemNoshttps://t.co/U1sAOAZrGL pic.twitter.com/dDtXafS1yP — Carles Puigdemont (@KRLS) April 6, 2021

La plataforma aclareix queperquè "segueix sent autonòmica". Així, defensa la iniciativa per crear "espais de sobirania" i "d'empoderament del ciutadà".El Consell per la República admet que encara estan negociant amb "entitats, empreses o ONGs" per ampliar l'ús d'aquesta identitat digital més enllà de les activitats de la plataforma independentista. "Sol ser un procés lent", reconeixen, assegurant que "la força" del document "la donarà la gent dels Països Catalans".