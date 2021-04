Reguant acusa Junts de «voler guanyar als despatxos el que van perdre a les urnes»

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant va assegurar que Junts «vol guanyar en els despatxos el que van perdre a les urnes», i va afegir que té la sensació que els de Puigdemont no han digerit que han quedat per darrere d'ERC en les eleccions malgrat que han cedit el lideratge de les negociacions als republicans.

En una entrevista amb Europa Press, va atribuir l'abstenció de Junts en la investidura del candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, i la seva actitud durant la negociació a una estratègia per «fer-se valer i d'intentar a última hora esgarrapar més coses, perquè s'acaben els terminis».

Reguant va criticar que ja van fer el mateix amb la Presidència del Parlament i la composició de la Mesa: «Fins a dos dies abans no van posar sobre la taula que entenien que la Presidència del Parlament els tocava a ells... un concepte una mica pervers, ara em toca perquè em toca».

Reguant també va retreure a ERC que no s'atreveixi a portar-los la contrària i creu que els republicans han estat «tímids» en l'acord que ha aconseguit la CUP perquè estaven pensant que havien d'acontentar després Junts per governar junts.

«ERC a vegades té la síndrome del germà petit, que no s'atreveix a enfrontar-se o a portar la contrària al germà major», per la qual cosa els ha reclamat més valentia per proposar polítiques d'esquerres i transformadores.

Testimoni de les negociacions

Després de ser testimoni de les negociacions per a la Mesa del Parlament i per a la investidura, Reguant va alertar que les relacions entre ERC i Junts són fins i tot pitjors que en l'anterior legis?latura i que el to del debat d'investidura de la formació de Carles Puigdemont era molt bel·ligerant contra republicans i cupaires.

«Havíem vist situacions d'ERC i Junts, que compartien Govern, tirant-se els plats al capdavant en el Parlament, però crec que el discurs del divendres no l'havíem vist mai», ha apuntat.

També va explicar que hi ha hagut «molt poques» negociacions a tres bandes, i que no s'han tornat a reunir amb Junts i ERC junts des d'abans de la constitució del Parlament, i que des de llavors només han fet una reunió amb Junts: «La sensació és que moltes ganes de parlar, com a mínim amb la CUP, no tenen», va criticar.

La diputada anticapitalista va negar que la CUP doni dos anys de marge a la taula de diàleg en l'acord amb ERC, sinó que, segons ella, deixa que els republicans explorin la via de la negociació amb l'Estat, deixant clar que els cupaires no s'implicaran perquè no hi creuen, mentre defensen que cal anar preparant un nou «embat» des de l'inici de la legislatura.

«No és acceptable»

En paral·lel, el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit a ERC que situar la data de caducitat de la taula de diàleg en 2023, tal com han acordat els republicans amb la CUP, suposa un «xantatge» que revela la seva escassa «sinceritat» a l'hora de negociar amb l'Estat.

«No és acceptable el plantejament de: «Dialogarem, ens asseiem a parlar, però si en dos anys no s'ha acordat el que jo vull, ho faré igualment pel meu compte de manera unilateral». Això no és dialogar, això és fer xantatge, és voler imposar», va denunciar Illa en una entrevista a Efe.

El líder socialista al Parlament es refereix així al punt de l'acord entre ERC i la CUP per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat en el qual totes dues formacions es donen dos anys de marge per avaluar els avanços de la taula de diàleg en amnistia i autodeterminació.