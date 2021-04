Cuevillas formalitza la renúncia com a secretari segon de la Mesa després de les discrepàncies amb Borràs

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas ha formalitzat la seva renúncia del càrrec de secretari de la Mesa del Parlament només tres setmanes després que aquesta es constituís. A través del seu compte de Twitter, Cuevillas ha fet públic el document que ha enviat a la Mesa amb data d'ahir 6 d'abril que s'ha registrat aquest dimecres a primera hora del matí. El diputat de JxCat ha qüestionat públicament que la Mesa hagi d'admetre a tràmit propostes de resolució que no tenen efectes jurídics sobre monarquia o autodeterminació amb el risc d'inhabilitació dels membres d'aquest òrgan. Cuevillas ha reiterat a través de Twitter el seu "ferm compromís" amb JxCat i el "lideratge inqüestionable" de Carles Puigdemont.

La mateixa presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha admès que va decidir apartar-lo de càrrec quan Cuevillas es va abstenir en el vot delegat de l'exconseller Lluís Puig al·legant que havia estat el seu advocat. Borràs considera que la polèmica entrevista en què l'advocat qüestiona l'estratègia de confrontació "simbòlica" va ser el detonant, però que la decisió ja estava presa anteriorment en una conversa privada.

Avui es reuneix la Mesa amb l'absència ja de Cuevillas però, de moment, no hi haurà substitut ja que s'ha de votar al ple del Parlament. JxCat proposa la diputada Aurora Madaula com a substituta i necessita el suport d'ERC. Per la seva banda, els comuns posen sobre la taula el nom del seu diputat Lucas Ferro com a candidat a ocupar la cadira vacant. En aquests moments el grup de Jéssica Albiach no forma part de la Mesa.