Un dels acusats de «la manada de Sabadell» assegura que va tenir sexe consentit amb la víctima

Un dels investigats per la violació múltiple el 2019 a Sabadell admet haver tingut sexe amb la jove però de manera consentida. Així ho ha admès Mohamed A. en la segona sessió del judici que se celebra aquest dimecres a Barcelona, i on ha reconegut ser al local on es va produir l'agressió sexual la matinada del 3 de febrer. L'home ha relatat que la jove va arribar en companyia d'un altre noi, i que després de ballar i parlar van passar a una de les habitacions, on van tenir sexe. Els altres tres investigats neguen haver vist cap actitud sospitosa i haver participat en els actes que es jutgen. L'advocada de la defensa ha posat en dubte la versió de la noia. Diu que "tenia ganes de seguir de festa" i que "no es va resistir ni cridar".

Els investigats han contestat només a les preguntes dels seus advocats. En la seva declaració, Mohamed A. ha explicat que al local on van passar els fets s'hi feia una festa amb una desena de persones, i que ell havia begut dos combinats i havia fumat una cigarreta d'haixix. Sobre les 6.00 h va arribar a la nau la noia acompanyada d'un altre noi, amb actitud "contenta", i que es van posar a ballar.

La noia va començar a parlar amb Mohamed, segons la versió d'ell, i li va preguntar per la decoració del local, concretament per la presència de banderes independentistes, i que ell li va explicar que era bereber. Acte seguit, van passar a l'habitació on hi havia un sofà i hi van seure.

"Em va demanar si tenia parella, va entrar voluntàriament, ho juro per Déu i per la meva mare", ha assenyalat. "Em va donar petons al coll i em va dir que tenia el cor blanc, es va llançar a sobre meu, ens vam treure la roba i vam mantenir relacions sexuals de manera consentida", ha afegit.

L'acusat ha apuntat que van mantenir relacions per via vaginal i que va ejacular a dins de la noia, i que després ella li va practicar sexe oral. En acabat, va anar al lavabo, que en sortir no va veure que ningú més entrés a l'habitació, i que la noia va marxar en companyia del mateix noi amb qui havia arribat al local.

D'altra banda, Jawad B. ha explicat que aquella nit va sortir de festa als mateixos locals que la jove, La República i Sabadebidoo, i que amb un noi que va conèixer en aquest darrer bar, pels volts de les 5.40 h van sortir plegats, van anar a la plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament, van menjar alguna cosa i van fer un passeig per la Rambla. "Després vam anar al local, vam arribar-hi a les 8.00 h, a dins hi havia persones que deien que hi havia hagut un problema, que un noi havia violat una noia", ha explicat.

En la mateixa declaració, ha apuntat que els agents de la policia que es van desplaçar al dia següent al local, on ha puntualitzat que no hi vivia, no li van deixar donar explicacions i que no els entenia bé per un aspecte idiomàtic. Preguntat pel seu advocat, ha afegit que no el van advertir que si parlava podia utilitzar-se el que digués en contra seva.

Roduane O., per la seva banda, ha explicat que la tarda abans havia recollit la seva parella a l'estació de tren de Can Feu – Gràcia, i que havien estat en una casa amb quatre persones més. Pels volts de les 1.00 h, va sortir per acompanyar un d'ells a casa seva perquè havia begut, i que va aprofitar per passar pel local perquè necessitava paper de fumar, però que va tornar a casa i va estar dormint des de les 4.30 h fins les 18.00 h del mateix diumenge.

Per últim, Mustapha B. ha argumentat que va anar a la festa del local en companyia d'un altre noi originari del Iemen, que no havia vist ningú dels altres tres acusats al lloc, i que aquella nit no va mantenir relacions sexuals amb ningú. De la mateixa manera, assegura que durant la festa no va veure ni sentir res sospitós relacionat amb la noia.

Relat dels acusats "increïble"

El fiscal ha assegurat en el seu informe de conclusions que la versió que han exposat els acusats és "increïble", ja que han intentat exposar coartades "amb tota manca de lògica i credibilitat". A més, les declaracions dels acusats, diu el fiscal, han estat "genèriques" i "sense posar noms" que poguessin corroborar les presumptes coartades.

L'acusació particular ha dit directament que els acusats han "mentint" i ha titllat de "covard" Mohamed A., acusat de ser un dels autors material de la violació. A més, ha explicat que la víctima és homosexual i, per tant, era impossible que la relació fos consentida. L'advocat també ha destacat la "veracitat" del relat "valent" de la noia i dels veïns que la van socórrer.

Les defenses ataquen la víctima

Per la seva banda, les defenses han intentat desmuntar el relat de la víctima, posant el focus en els dubtes de la noia a l'hora d'identificar els agressors. Diuen que la noia els va assenyalar per la "necessitat" de tenir uns culpables. Els advocats de Jawad B., Redouane O. i Mustapha B. neguen que els nois fossin al local ocupat de la carretera de Terrassa en el moment dels fets.

L'advocada de Mohamed A., acusat de ser un dels agressors materials, ha insistit en la teoria de les relacions consentides. La lletrada Raquel Ramos diu que aquella nit la víctima tenia "ganes de seguir la festa" i que "no es va resistir ni cridar", quan el noi la va assaltar pel carrer, a l'alçada del mercat municipal.

L'advocada també creu que la víctima va tenir oportunitat de fugir i de demanar ajuda durant el seu captiveri i, en canvi, no ho va fer. "Potser els fets no van anar ben bé com explica la víctima. Va existir una atracció física i sexual entre ells i van mantenir relacions sexuals. No és un agressor sexual", assegura. N'ha acabat demanant l'absolució.