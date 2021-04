ERC i JxCat reprenen les negociacions

Es reprenen les reunions. Els equips negociadors d'ERC i de JxCat tornen a veure's cara a cara aquest dimecres a la tarda. La trobada és la primera després dels dies de reflexió i anàlisi per separat que han tingut els independentistes aprofitant la Setmana Santa. La negociació, però, sembla que malgrat els contactes puntuals que s'han mantingut no ha avançat en excés i continuen sobre la taula el paper que ha de tenir el Consell per la República (CxR) en el full de ruta independentista, la viabilitat d'algunes de les propostes del pacte entre ERC i la CUP, i l'estructura del possible Govern de coalició, que encara està pendent de tractar.

La represa de les reunions coincideix, a més, amb l'episodi del fins ara membre de la Mesa del Parlament i de JxCat, Jaume Alonso Cuevillas, que ha acabat dimitint del seu càrrec després de les discrepàncies amb algunes estratègies independentistes a la cambra. Des d'ERC, el diputat Roger Torrent precisament aquest dimecres al matí demanava que la seva substitució a la Mesa es tractés en bloc amb la investidura del candidat d'ERC, Pere Aragonès, afegint així un element més a les converses que ara es reinicien.

Just abans de les festes de Setmana Santa, ERC i JxCat van intercanviar-se documents i van donar-se uns dies per comentar i analitzar per separat propostes que s'havien creuat per resoldre alguns dels esculls que mantenen la negociació encara sense concloure. La reunió d'aquest dimecres és justament el moment en que totes dues parts haurien de posar en comú les consideracions sobre les contrapropostes de l'altre partit i continuar així la negociació.