Els Mossos faran uns 400 controls al dia a partir del divendres

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals efectuaran entre 350 i 400 controls al dia a partir del proper divendres per garantir el compliment del nou confinament comarcal que ha acordat el Govern, que es mantindrà vigent almenys fins al proper 19 d'abril.

Així ho ha anunciat el comissari portaveu dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, en una roda de premsa en què ha detallat que aquests controls, igual que passava fins al passat 14 de març -quan es va aixecar el confinament comarcal per a les bombolles de convivència-, s'establiran en diverses carreteres per part del cos autonòmic i de les policies locals.

Malgrat que a partir del divendres es tornarà a restringir la circulació en l'àmbit comarcal, es mantindran les excepcions que ja estaven vigents fins al 14 de març, per a casos de mobilitat justificada i essencial, com desplaçaments laborals, empresarials, institucionals, per cuidar de menors, ancians o dependents, participar en competicions esportives autoritzades i per a activitats escolars, amb pernoctació solament per a les bombolles d'alumnes.

En la roda de premsa, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha destacat que a partir del proper divendres també es tornarà a un escenari d'equiparació comarcal entre l'Alt Urgell i Andorra, de manera es podrà circular entre ambdues zones sense problema.

No obstant això, a preguntes dels periodistes, Sàmper ha aclarit que la Generalitat mantindrà contactes de forma "imminent" amb el govern d'Andorra i amb el Govern central per veure si es permet als andorrans seguir circulant per tot Catalunya, com ha passat en els últims dies arran d'una instrucció de l'executiu espanyol.

El comissari Molinero ha afirmat a més que els Mossos i els Agents Rurals tornaran a activar el cap de setmana vinent, com va passar durant la Setmana Santa, controls de mobilitat en els accessos als parcs naturals, on es va produir una gran afluència de ciutadans.

Paral·lelament, els Mossos i les policies locals també seguiran establint dispositius per evitar les festes i activitats no permeses, ja sigui en l'espai públic a l'aire lliure com en locals privats, hotels o establiments turístics.

Molinero ha advertit que durant la passada Setmana Santa els Mossos i les policies locals van haver d'intervenir en diverses festes il·legals en què s'incomplien de forma "reiterada i molt greu" les mesures de prevenció el contagi del coronavirus, per la qual cosa mantindran aquests dispositius específics.

Per la seva banda, Sàmper ha alertat a més que a partir de les 00.00 hores del divendres al dissabte decau la normativa estatal que restringeix les reunions a un màxim de sis persones en espais oberts i a quatre en tancats i les limita als convivents en locals privats. D'aquesta forma, a partir del dissabte es tornarà a aplicar la normativa de la Generalitat, com ja passava fins el passat 14 de març, per la qual solament estaran permeses les reunions d'un màxim de sis persones.

Sàmper ha advertit no obstant això que les actuals restriccions estaran sotmeses a possibles modificacions en els propers dies, en funció de l'evolució de la pandèmia i dels criteris de l'autoritat sanitària.

