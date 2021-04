Restriccions a Catalunya: Què es pot fer i què no a partir del 9 d'abril

El Procicat ha aprovat tornar al confinament comarcal a partir del divendres 9 d'abril. Aquesta nova restricció pel que fa a mobilitat entrarà en vigor la mitjanit de dijous a divendres i durarà d'entrada fins el dilluns 19 d'abril.

A continuació consulta la resta de mesures de prevenció i control que ha aprovat el Procicat.

· Mobilitat



Queda restringida l'entrada i sortida de la comarca sense motiu justificat. Al mateix temps, es manté vigent la limitació de l'entrada i sortida de persones de Catalunya, exceptuant aquells desplaçaments adequadament justificats.

· Toc de queda



El confinament nocturn no varia i continua establert entre les 22.00 i les 06.00 hores.

· Restauració i hostaleria



Pel que fa als horaris d'obertura dels negocis de restauració i hostaleria, podran obrir de 07.30 a 17.00 hores ininterrompudament. Fora d'aquest horari, aquests negocis poden seguir funcionant per a recollida al mateix establiment per part del client (fins a les 22.00 hores) o per a lliurament a domicili. (fins a les 23.00 hores. L'ocupació serà de màxim quatre persones per taula, excepte que es tracti de grups bombolla. Pel que fa a l'aforament dels establiments es permet el 100% a l'exterior i un 30% a l'interior.

· Comerç i centres comercials



Es permet un 30% de l'aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris que també podran obrir els caps de setmana independentment de la seva activitat. Establiments i locals comercials de més de 800 m?2;: aplicació de l'aforament sobre aquesta superfície màxima.

· Activitats esportives



Instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure i piscines oberts amb un aforament màxim del 50%. Pel que fa a les instal·lacions i equipaments d'interior, tindran un aforament del 30%. Sense ventilació i qualitat de l'aire reforçada limitació a 6 persones i ús de mascareta en activitats grupals. Es permet l'ús de vestidors. Es permeten les competicions de les categories internacionals, professionals, estatals i competicions que hi donen accés, a més de les lligues regulars de qualsevol edat. En aquestes competicions, menys les de bàsquet i futbol professional, està permesa la presència de públic amb la limitació del 50% d'assistents a l'aire lliure i el 30% en espais tancats i sempre amb seient preassignat.

· Cultura i religió



Pel que fa a teatres, cinemes, auditoris o similars poden obrir amb un 50% de l'aforament i màxim 1.000 persones. Arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació obriran amb una cabuda limitada al 50%. Es permeten els actes culturals a museus, biblioteques i sales d'exposicions amb un 50% de la cabuda. Es permeten les gales, cerimònies i altres esdeveniments culturals. Els esdeveniments de cultura popular es permeten sempre que siguin estàtics i es facin en espais perimetrats o tancats, amb les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals i amb el públic assegut. Pel que fa als actes religiosos, com ara enterraments i casaments, hauran de limitar l'assistència a un 30% de la capacitat, amb un topall de 500 persones, o 1.000 si la ventilació és òptima.

· Educació



S'autoritzen les activitats extraescolars als alumnes d'educació secundària, batxillerat i cicles formatius. Fins ara només estaven permeses les extraescolars i activitats esportives en les etapes d'infantil i primària. Des de l'1 de març ja estan permeses les sortides escolars amb pernoctació sempre que sigui en el grup bombolla. L'esport escolar s'equipara a l'esport federat i podrà entrenar-se en grups de més de 6 persones. Segueix la presencialitat a les aules en etapes d'infantil, primària i secundària, i la semipresencialitat a batxillerat, cicles formatius i universitat. Una altra novetat, en l'àmbit universitari: a partir del 8 de març es permet la presencialitat amb un 30% de l'aforament. Serà cada universitat la que decidirà com distribueix aquest 30% de l'aforament.

