Una vil classe de revictimització

«Em va llançar contra el sofà i em va violar». Aquesta frase resumeix l'aterridor relat que ahir va mantenir davant el tribunal A. M., una jove de 18 anys que va ser agredida sexualment per tres homes -la denominada segona manada de Sabadell-, un rere l'altre, el 3 de febrer del 2019 en una nau abandonada al barri de Can Feu de la localitat vallesana. Només un està sent jutjat a l'Audiència Provincial de Barcelona, juntament amb tres més que no van fer res per ajudar la víctima i estan imputats com a cooperadors. Tots quatre, tots del Marroc, havien coincidit amb l'afectada abans en un bar i s'enfronten a penes d'entre 36 i sis mesos i 40 anys i sis mesos de presó.

La jove va ser sotmesa a un interrogatori incisiu pel fiscal Eduardo Gutiérrez, amb constants interrupcions per instar-la a corroborar tots els detalls de la seva denúncia. «N'està segura, d'això? Quan diu amb violència, a què es refereix? Va veure si n'hi havia algun d'adormit en aquella sala? Podia percebre tota la sala des d'on era? Recorda la il·luminació, si s'hi veia bé? Podia percebre amb claredat les persones o el que hi havia dins de la sala? Va demanar ajuda?», van ser algunes de les preguntes de l'acusació pública. «Com acaba aquest succés?», li va etzibar quan la víctima, amb la veu ofegada en llàgrimes, va detallar com la van violar.

El seu esquinçador testimoni no va impedir que el fiscal posés en dubte alguns detalls. Li va preguntar «com sabia» que els seus agressors discutien si no els entenia (ella va contestar que «pel to»), si ara tenia «clara» la participació d'un d'ells i si recordava si van ejacular o van utilitzar preservatiu. L'interrogatori es va agreujar encara més quan l'advocada del principal acusat li va preguntar si no recordava haver mantingut «relacions amb els processats» i per què «no va xisclar» o «va trucar a un timbre» mentre la portaven a la nau.

Records aterridors

A. M. va rememorar el que va passar a partir de les sis del matí d'aquell 3 de febrer. En sortir d'un local d'oci a Sabadell, un home no identificat se li va acostar per l'esquena, la va agafar del coll, la va posar contra la paret, la va girar i va abusar d'ella. «Em va començar a besar de forma violenta i brusca. Em vaig quedar aturada i bloquejada. Tenia molta por. Em va introduir els dits a la vagina», va explicar davant el tribunal.

Aquest mateix home va ser qui la va portar després a la nau. «Anava tota l'estona intentant buscar ajuda perquè, en portar-me per la força i ser més corpulent i fort, no podia enfrontar-me a ell». A la fàbrica hi havia els quatre acusats i altres companys. «Em va ficar a la nau i la por es va incrementar», va evocar A.M., que va declarar rere una mampara.

Segons la seva versió, es va arrupir a terra, totalment atordida i «amb una por intensa». No va poder evitar orinar-se a sobre. Al cap d'una estona, el mateix home que la va capturar la va agafar, la va introduir en un petit habitacle i la va violar en un sofà. Després, dos més la van agredir sexualment. Un d'ells és l'imputat Mohamed A.

«No parava de plorar i suplicar que em deixessin, que no diria res», va remarcar la jove. Malgrat això va ser violada, segons la seva denúncia, pels tres homes. La van tractar amb «violència», «fent servir la força» i colpejant-la als braços. «Hi havia més persones que no van fer res per ajudar-me. No sabia si m'anaven a matar. Em vaig pixar a sobre de por», va afegir. En veure que sortia un cotxe d'un garatge, va córrer cap al vehicle, en el qual viatjava un matrimoni. «Els vaig dir que m'havien violat», va precisar. La metge que la va atendre va ratificar que A. M. estava «molla» després d'haver-se orinat i que li va dir que havia sigut violada.