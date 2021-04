Conde-Pumpido s'aparta dels recursos del procés per no retardar la seva resolució

El magistrat encarregat fins ara de coordinar al Tribunal Constitucional els recursos presentats contra la sentència del procés, Cándido Conde-Pumpido, ha decidit apartar-se de la seva resolució per intentar evitar que la decisió que s'adopti sobre la condemna del Tribunal Suprem als líders independentistes responsables de l'1-O acabi sent qüestionada per la justícia europea i que es retardi la mateixa resolució de les impugnacions, van assenyalar fonts jurídiques.

Seguint l'exemple d'Antonio Narváez, Conde-Pumpido va lliurar ahir la seva abstenció al president del tribunal de garanties, Juan José González Rivas. Tots dos havien estat recusats primer per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els ex-consellers que l'acompanyen en la seva fugida, i després pels polítics condemnats pel Suprem.

El Constitucional va informar de la decisió de l'ex-fiscal general de l'Estat en una nota en què explica que «una vegada designat el magistrat ponent de l'abstenció, pel torn específic de designació, aquest elaborarà una proposta de resolució que serà examinada pel ple de tribunal». Afegeix que «aquest fet desvirtua la notícia publicada en un mitjà digital que afirmava, amb rotunditat, que el president de la institució estava pressionant els magistrats per mantenir Conde-Pumpido en la causa de l'1-O».

Un ara, tres al maig

Si Conde-Pumpido no s'hagués abstingut, hauria estat necessari tramitar la recusació, el que hauria fet impossible resoldre els recursos del Procés abans de l'estiu com està previst. Segons les fonts consultades, així es continuarà amb el ritme fixat i en el ple del dia 20 es resoldrà el recurs que va interposar Jordi Turull, i en el de maig els de Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Fins ara, les impugnacions resoltes han estat les de Meritxell Borràs i Carles Mundó, condemnats únicament per desobediència.

Pendents de renovació

L'alt tribunal està compost actualment per 11 magistrats, després de la renúncia de Fernando Valdés quan es va obrir judici oral contra ell per un delicte de violència masclista. Per això, l'abstenció de Narváez i Conde-Pumpido suposa que en la resolució dels recursos del procés només participaran nou magistrats. El president del Constitucional, la seva vicepresidenta, Encarnación Roca, i el magistrat Andrés Ollero estan pendents de renovació, ja que el seu mandat, com passava amb el de Valdés, va acabar el 6 de novembre del 2019.