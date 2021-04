La CUP diu que "no serà un problema" per a un govern d'ERC en minoria però insta els republicans i JxCat a formar govern

La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí ha afirmat que el seu partit "no serà un problema" en un escenari de govern en minoria d'ERC però ha instat els republicans i Junts a assumir els resultats i formar govern. "L'independentisme ha d'estar a l'alçada. La CUP ho està però tenim els resultats que tenim. ERC ha guanyat les eleccions en el marc independentista i Junts és el segon partit, que assumeixin els resultats i facin un govern amb polítiques que responguin als vots, independentistes i d'esquerres", ha defensat en una entrevista a 'Ràdio 4 i la 2'. Vehí ha dit que no hi ha les condicions perquè la CUP es plantegi estar en un govern perquè l'acord "no és prou profund" i ha apostat per un govern independentista sense els comuns.

Preguntada per si la CUP donaria suport a un govern d'ERC en minoria, Vehí ha respost que el seu partit ha dit que facilitarà tant a la Mesa com al Govern que hi hagi un govern d'esquerres i independentista. "La CUP no serà un problema. No serem un problema ni per la Mesa ni per la investidura però necessitem que la gent que té prou vots assumeixi la responsabilitat", ha refermat. I s'ha dirigit directament a Junts per demanar que "assumeixin" els resultats del 14-F tot recordant que els ciutadans van votar més esquerra i més independentisme. De fet, Vehí no s'imagina Junts provocant unes noves eleccions i ha instat el partit de Carles Puigdemont a triar "on es posa" en relació a l'acord entre ERC i la CUP.

"La responsabilitat és d'ERC que és qui té més vots i, per altra banda, Junts ha d'assumir el resultat de les eleccions: aquest país ha votat independentisme i esquerres. El que no pot passar és que Junts posi dics no només amb l'escola, sinó també per exemple amb la renda bàsica universal", ha argumentat.

El que sí que ha descartat és un govern format per ERC, CUP i comuns ja que, segons ha dit, "no es donen les condicions" perquè els anticapitalistes es plantegin formar part d'un executiu. "No formarem part d'un govern que doni aire a la taula de diàleg, que pensem que està esgotada", ha afegit. I s'ha referit a l'acord programàtic amb ERC com un acord "per començar a bastir la legislatura" però ha remarcat que no és prou profund com per entrar en un govern.

I és que, segons Vehí, un govern entre ERC i JxCat és compatible amb polítiques d'esquerres i ha posat d'exemple que, en la passada legislatura, JxCat va votar al Parlament a favor de la llei que regula el preu dels lloguers d'habitatges. I també ha apostat per un govern independentista argumentant que els comuns i el PSC, que estan governant a l'estat espanyol, "no estan fent una política adequada". En aquest sentit, ha assenyalat que es podria haver aprofitat l'estat d'alarma per crear una banca pública o una renda bàsica i que no estan complint amb la llei per regular els lloguers.

En relació al Consell per la República, un dels esculls de les negociacions entre ERC i Junts, Vehí considera que és un òrgan "més de partit que de país" i per aquest motiu ha explicat l'absència de la seva formació política al Consell. Tot i així, ha afegit que si fa les passes perquè sigui un "espai del republicanisme català" seria una bona notícia. Unes passes que, segons la diputada, no s'han donat.

Pel que fa a l'afer Cuevillas, Vehí ha avalat que el diputat de Junts deixi el càrrec de secretari segon de la Mesa del Parlament si no respecta un acord previ. "Em sembla bé que si s'arriba a un acord i no el vol sostenir, que deixi l'espai. Hi ha d'haver una aposta col·lectiva per la desobediència i els seus límits", ha defensat.