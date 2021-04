Enrenou a la Fiscalia per l'interrogatori de la víctima d'una violació a Sabadell

L'interrogatori incisiu de fiscal Eduardo Gutiérrez a la víctima de la violació múltiple ocorreguda al febrer de 2019 en una fàbrica abandonada de Sabadell ha causat enrenou a la fiscalia, tant per a bé com per a mal. Des d'aquesta institució es reconeix que aquest empleat públic no va estar encertat dimarts passat a l'Audiència Provincial de Barcelona a l'hora de conduir el testimoni de la jove, ja que va fer la sensació que, amb determinades preguntes, estava posant en dubte la versió de la denunciant. En diverses ocasions, l'acusació pública li va deixar anar: «N'està segura?». Però fonts del ministeri públic censuren més la falta de tacte i empatia, és a dir, les formes, que algunes de les qüestions que va plantejar, com si sabia si els agressors havien fet servir preservatius o si havien ejaculat.

«Són preguntes que, malgrat que són desagradables, potser cal fer-les per confirmar la versió de la víctima. I més tenint en compte que, com passa en aquest cas, els acusats declaren els últims i després d'haver escoltat tots els testimonis. En aquests supòsits, el fiscal s'ha d'avançar a allò que els imputats puguin declarar i confirmar bé el relat de l'afectada perquè no pugui ser desmuntat per la defensa », explica un expert fiscal.

Això no treu, destaquen membres del ministeri públic, que s'hagi de mostrar delicadesa i sensibilitat cap a les víctimes d'un delicte i, més encara, cap a les que han patit una agressió sexual. De vegades, recorden les fonts, hi ha fiscals que minuts abans del judici es reuneixen breument amb la persona afectada per transmetre-li tranquil·litat (en cap cas per influenciar-la).

Manca de pedagogia

Quan ahir la polèmica ja baixava de to a Barcelona, va esclatar a Madrid. La fiscal de Sala Delegada contra la Violència sobre la Dona, Pilar Martín Nájera, va considerar que l'interrogatori agressiu del fiscal es va fer «sense cap tipus de sensibilitat ni empatia», quelcom que «no s'ha de produir mai». Va afegir que s'estan sospesant penes molt altes, d'entre 36 anys i sis mesos a 40 anys i mig, el que explicaria que el fiscal Gutiérrez intentés «consolidar el relat dels fets» de la víctima, però ho va fer d'una manera inadequada. Així mateix, va destacar que a la víctima cal explicar-li que, si s'insisteix en les preguntes, és perquè s'està demanant una pena molt alta. Així hauria rebut l'interrogatori d'una altra manera.