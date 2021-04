ERC no té pressa per substituir Cuevillas i prioritza la investidura de Pere Aragonès

Esquerra no té pressa per substituir Jaume Alonso-Cuevillas a la Mesa del Parlament. El fins ara secretari segon de l'òrgan, fulminat després de posar en dubte l'estratègia de confrontació permanent amb l'Estat, va presentar ahir la seva renúncia formal i ja no va participar en les reunions del dia. Amb els noms d'Aurora Madaula -proposada per JxCat- i de Lucas Ferro -diputat dels comuns- com a substituts a sobre de la taula, els republicans eviten de moment entrar en el debat i prioritzen la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat.

Les reunions de la Mesa i de la Junta de Portaveus d'ahir van constatar que, a l'espera que es nomeni un nou Govern, les seves funcions estan limitades. I, segons l'opinió de diversos partits, no té molta importància que el relleu de Cuevillas no es faci encara efectiu. «Els independentistes segueixen tenint majoria a la Mesa», recorden fonts parlamentàries. Encara no s'ha fixat una data per elegir el substitut.

De fet, l'ex-president del Parlament i diputat d'ERC Roger Torrent va condicionar a Catalunya Ràdio el suport del seu partit al nomenament de Madaula a la Mesa a que JxCat faciliti la investidura d'Aragonès: «En aquesta voluntat d'acord global, de construcció d'unes bases de confiança per a aquest nou cicle polític, s'han de donar les dues coses: que hi hagi aquesta substitució a la Mesa i al mateix temps la investidura d'Aragonès».

Per a Torrent, no ha d'haver-hi «problemes» perquè es produeixi el relleu a la Mesa, però va insistir que Junts i ERC han de treballar per fer possible un acord global en què puguin produir-se les dues coses. Altres fonts de la formació destacaven que les «baralles internes» a JxCat -a les quals atribueixen la defenestració de Cuevillas a la Mesa- no han d'eclipsar que allò important és la investidura.

La CUP, però, va avançar que si donarà suport a Madaula. Pau Juvillà, diputat anticapitalista i secretari quart de la Mesa, va afirmar que el seu partit compleix amb els compromisos que ha adquirit i votarà la candidata del partit de Carles Puigdemont -i no Ferro- quan es convoqui el ple, però també va demanar una reunió amb JxCat per aclarir el que ha passat.

Segons Juvillà, a la CUP li preocupa molt que «a escassos dies de la constitució de la Mesa el secretari segon causi baixa», i va atribuir aquest fet a «la falta de consens dins de JxCat». També va advertir que la seva formació no desitja que a la Mesa la «confrontació» acabi sent merament «simbòlica». Després d'aquest anunci, la decisió d'ERC sobre la Mesa segueix sent clau en termes aritmètics.

Dues hores de reunió

Amb la substitució de Cuevillas aparcada, Esquerra i JxCat van reprendre ahir al Parlament les seves reunions per intentar arribar a un acord que acabi amb Aragonès instal·lat a la presidència de la Generalitat. En la trobada, que va durar poc més de dues hores, van començar a tractar el programa del futur Govern. Els dos principals partits independentistes tenen fins al 26 de maig per desencallar les negociacions i evitar la repetició d'eleccions.

A la Junta de Portaveus, que es va celebrar després de la Mesa del Parlament, Vox va demanar que se celebri una sessió de control al Govern, Cs va reclamar que es formi la comissió sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i hi ha grups que van presentar propostes de resolució i van demanar compareixences de consellers en comissions. Aquestes peticions no podran dur-se a terme perquè les comissions legislatives no es poden constituir fins que no hi hagi Govern.