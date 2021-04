Farmàcies demanen de nou la distribució de tests

Les farmàcies demanen participar en una estratègia de tests d'antígens generalitzats i periòdics si el Govern l'acaba impulsant, després que la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, expliqués que ho estaven estudiant. La vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Núria Bosch, va demanar que es tingui en compte la xarxa de farmàcies en una eventual campanya amb tests d'antígens per detectar la covid-19 entre la població. «Ens costaria entendre que si ho fan, no comptin amb nosaltres», va afirmar Bosch ahir en una entrevista a ACN sobre aquesta qüestió. La vicepresidenta del COFB va reivindicar el paper dels farmacèutics per explicar com es fa la prova i contextualitzar-ne el resultat, tant si surt negatiu com positiu.

Bosch va afirmar que els tests d'antígens tenen un paper «evident» per detectar contagis de coronavirus i tallar les cadenes de transmissió i va recordar que el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha demanat en diverses ocasions que les farmàcies els puguin dispensar en un circuit «reglat» i «validat».

La vicepresidenta del COFB va assenyalar que han fet diverses propostes a Salut en els darrers mesos perquè les farmàcies puguin distribuir aquests tipus de tests.