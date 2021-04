Investiguen la mort d'un home de 65 anys a Lleida després de rebre la vacuna d'AstraZeneca

La Generalitat de Catalunya ha obert una investigació per determinar les causes de la mort d'un veí de Tàrrega (Lleida), de 65 anys, que va morir dues hores després de rebre una dosi d'AstraZeneca, encara que els indicis apunten que no hi ha una relació de causa-efecte amb la vacuna.

Segons informa aquest dijous el diari Segre i han confirmat a Efe fonts del Departament de Salut, l'home va morir dimecres de la setmana passada, dues hores després que acudís a posar-se la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca.

"És un cas que està sota investigació però, de moment, amb les dades recopilades fins avui no hi ha relació causa-efecte amb la vacuna", han assegurat a Efe fonts del Departament de Salut, que, seguint els protocols, han comunicat el cas als serveis de farmacovigilància de l'Agència Espanyola del Medicament (EMA).

Una neboda de la víctima ha compartit a les xarxes socials un missatge en el qual explica que era un home "sa i esportista" i que, en poc més d'una hora després de vacunar-se, va perdre la vida.

"No crec en les casualitats, sí en els fets. Tinc ràbia perquè ens diuen que són casos aïllats, però convidaria a tots els membres de l'EMA i a les seves famílies a donar exemple i posar-se AstraZeneca i a veure si així ens diuen que són casos aïllats", ha escrit la neboda.

La familiar retreu: "no tenen vergonya", i agraeix el suport rebut per desenes de missatges rebuts arran de la seva denúncia a les xarxes socials.

L'Agència Europea del Medicament va confirmar aquest dimecres un "possible vincle" d'AstraZeneca amb els casos inusuals de coagulació sanguínia reportats en algunes persones que van rebre aquesta vacuna, però considera que els seus beneficis segueixen estant per sobre de el risc d'efectes secundaris.

El comitè de seguretat (PRAC) de l'EMA considera que els coàguls de sang "inusuals" amb baixes plaquetes "s'han d'incloure com a efectes secundaris molt rars" de la vacuna.