El PSC prepara un «govern a l'ombra» com a alternativa a l'independentisme

El PSC encara no es resigna al fet que Salvador Illa no es converteixi en president de la Generalitat. El partit creu que la mala relació entre els independentistes provoca que el seu candidat tingui encara opcions de liderar el Govern. Però, conscients que és improbable que ERC i JxCat no es posin finalment d'acord, ja preparen un «Govern en l'ombra» per si han de romandre en l'oposició.

L'objectiu, segons fonts coneixedores del projecte, seria el de visibilitzar que hi ha «una manera de treballar alternativa» a la dels independentistes, que segons els socialistes només estan preocupats per l'evolució del procés. Aquest equip, en canvi, estaria molt centrat en la lluita contra la pandèmia i s'encarregaria de mantenir un diàleg amb diferents sectors.

La idea, avançada per El Confidencial i ja esbossada per Illa durant la campanya, entronca amb la que va posar en marxa Pasqual Maragall l'any 1999, després de guanyar les eleccions contra Jordi Pujol en vots però perdre-les en escons. En aquesta ocasió, Illa també ha obtingut la majoria de sufragis, i ha empatat a 33 diputats amb Pere Aragonès, el candidat d'ERC.

Maragall va incloure en aquell «Govern en l'ombra», que va presentar a l'octubre de l'any 2000, noms que posteriorment van formar part del tripartit que van acordar en 2003 el PSC, ERC i ICV-EUiA, com Joaquim Nadal, Josep Maria Vallès, Antoni Siurana, Marina Geli, Josep María Rañé o Montserrat Tura.

Com en aquella ocasió, el «Govern en l'ombra» d'Illa estaria format només per diputats socialistes, que assumirien una àrea d'actuació amb l'objectiu de fer un «marcatge» a cada conselleria. A pesar que, durant la campanya, el candidat socialista va anunciar alguns dels noms que tenia pensats per exercir responsabilitats si arribava a la Generalitat –com el de Maurici Lucena per a la vicepresidència econòmica o el de la doctora Olga Pané per a Salut-, fonts del partit subratllen que seria «difícil implicar en aquest projecte gent que té la seva vida al marge del Parlament». «Encara no hem entrat en noms», asseguren.

Es tractaria sobretot de subratllar que el Govern independentista, si es confirmés, «naixeria mort», i que els catalans poguessin veure «en aquest escenari» com un equip alternatiu es mouria amb altres prioritats que, en opinió dels socialistes, es compadeixen millor amb les del conjunt dels ciutadans.

D'altra banda, la portaveu del grup parlamentari del PSC-Units, Alícia Romero, va emplaçar ahir ERC a «mullar-se» i a votar el diputat d'En Comú Podem Lucas Ferro com a substitut de Cuevillas a la Mesa del Parlament en lloc d'apostar per Aurora Madaula de JxCat. En una entrevista a Ser Catalunya, Romero va apuntar que els socialistes prefereixen la candidatura de Ferro i va reconèixer que perquè prosperi cal el suport dels republicans.

Tot i això, va dir que no té «gaire esperances» que ERC aposti per «complir el Reglament, la llei i que la Mesa funcioni bé« i va concretar que estan «atrapats» i votaran a Madaula. La socialista va criticar que ERC negociï la investidura amb Junts i insisteixi en un Govern «fracassat».