Un regidor del PSC acusa Núria Marín d'inacció en un cas de desfalc

El regidor del PSC de l'Hospitalet de Llobregat que va denunciar la presumpta trama de desviament de subvencions al Consell Esportiu municipal, Jaume Graells, va acusar ahir l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, d'inacció i passivitat a l'hora d'adoptar mesures davant les sospites d'irregularitats. Graells va declarar per segona vegada com a testimoni davant la magistrada del jutjat número 2 de l'Hospitalet de Llobregat que investiga el cas, on estan implicats Marín; el secretari d'Esports de la Generalitat, Gerard Figueras, de l'espai de JxCat; el segon tinent d'alcalde de l'Hospitalet, Cristian Alcázar -que estan citats per declarar divendres que ve 9 d'abril- o l'exregidor d'Esports i expresident del Consell Esportiu Cris Plaza.

Segons fonts jurídiques, durant l'interrogatori a Graells la jutge i el fiscal es van interessar especialment pel paper de Núria Marín en el cas i li van preguntar per quan la va avisar de les seves sospites, quina documentació li va ensenyar i en quines dates ho va fer, entre d'altres coses.

El regidor, que va recordar que ell va avisar de les seves sospites sobre una presumpta doble realitat comptable -amb uns 500.000 euros de diferència entre els comptes presentats davant l'assemblea de l'entitat i els lliurats a la secretària d'Esport de la Generalitat- el 3 de febrer de 2020, va relatar que l'actitud de Marín va ser de «passivitat total» i la va acusar de «trair la seva confiança».

Sobre aquest tema, les mateixes fonts van explicar que el regidor va assegurar que ningú del consistori va voler mirar-se la documentació que va aportar. No obstant això, malgrat les queixes de Graells per la inacció, un mes després del seu avís a Marín sí es va posar en marxa una auditoria interna al Consell Esportiu que no es va poder completar.