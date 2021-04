La CUP: «No serà un problema» un Govern d'ERC en minoria

La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí va afirmar que el seu partit «no serà un problema» en un escenari de govern en minoria d'ERC però va instar els republicans i Junts a assumir els resultats i formar govern. «L'independentisme ha d'estar a l'altura. La CUP ho està però tenim els resultats que tenim. ERC ha guanyat les eleccions en el marc independentista i Junts és el segon partit, que assumeixin els resultats i facin un govern amb polítiques que responguin als vots, independentistes i d'esquerres», va defensar en una entrevista a «Ràdio 4 i la 2». Vehí va dir que no hi ha les condicions perquè la CUP es plantegi estar en un govern perquè l'acord «no és prou profund» i va apostar per un govern independentista sense els comuns.