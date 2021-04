Illa tornarà a dir a Borràs que vol presentar-se a la investidura

El dirigent del PSC Salvador Illa va explicar que tornarà a dir a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que vol presentar-se a la investidura. Així ho farà quan Borràs convoqui una nova ronda de consultes amb els grups després de la investidura fallida de Pere Aragonès. De moment, no hi ha calendari per a aquesta nova ronda però no serà aquesta setmana ja que Borràs vol veure primer com evolucionen les negociacions. «Li tornaré a reiterar la meva disposició d'intentar una investidura perquè no és moment d'eleccions sinó d'un govern de servidors públics», va argumentar en una entrevista a «Espejo Público» d'Antena 3. I és que, segons va garantir, farà «tot el possible» per evitar una repetició dels comicis.