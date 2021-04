El Suprem inhabilita al diputat Nuet per desobediència en el "procés"

La Sala penal del Tribunal Suprem ha inhabilitat al diputat d'ERC Joan Josep Nuet durant vuit mesos per a l'exercici de càrrecs públics per un delicte de desobediència greu per la seva participació en el "procés" com a membre de la Mesa del Parlament.

El Suprem condemna al parlamentari per permetre la tramitació del referèndum del 1-O a pesar que el Tribunal Constitucional l'havia prohibit en declarar-lo il·legal i, per això, l'inhabilita per a exercir qualsevol càrrec públic electiu ja sigui a nivell estatal, autonòmic o local, a més d'imposar-li una multa de quatre mesos amb una quota diària de 100 euros.