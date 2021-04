Vergés defensa el confinament comarcal i avisa que si cal «prendrem més mesures»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que "ara per ara" mana el confinament comarcal, però s'ha obert a revisar-lo abans del 19 d'abril. Ara bé, també ha assegurat que les mesures que es puguin acordar tant poden anar en un sentit com en l'altre. "Es podria donar el cas que abans del 19 prenguem mesures per un major control de l'epidèmia", ha dit, en referència a possibles noves restriccions. La consellera ha justificat fer passos enrere per la pressió a les UCI. "Veiem un creixement d'ingressos que no teníem en les altres onades", ha afirmat. Alba Vergés, que aquest divendres ha visitat el cribratge massiu que es fa a la Universitat de Girona (UdG) també ha admès que "veien a venir" les conseqüències de la Setmana Santa.

La consellera de Salut ha refermat que el confinament comarcal era "la primera mesura que calia entomar" veient el creixement exponencial d'ingressos a les UCI. I sobretot, la previsió que en els propers dies la situació vagi a més. "Estem molt preocupats", ha admès Vergés, perquè tot i que els positius de covid-19 no augmenten tant, sí que cada vegada els llits de crítics s'omplen més "que en la tercera i segona onada".

"Avui ha entrat en vigor la resolució, i allò que diu és que la mobilitat tan sols s'ha de donar dins la comarca", ha afirmat Vergés, en referència al confinament. La consellera ha admès que ja "veien a venir" que caldria intensificar restriccions després de la Setmana Santa i ha fet una nova crida a la ciutadania perquè "compleixi estrictament" les mesures per frenar la pandèmia que hi ha vigents en cada moment.

Vergés també ha dit, però, que des d'ara i fins al dia 19 d'abril s'analitzarà la situació per si cal prendre "mesures més acurades, imprescindibles i justes". Ara bé, també ha volgut matisar que tant poden anar en un sentit (és a dir, relaxament) com en l'altre (o sigui, noves restriccions).

"Quan es pot, mirem d'augmentar l'activitat social i econòmica, perquè no només lluitem contra la covid sinó també contra la fatiga pandèmica", ha assegurat la consellera de Salut. "Però la situació epidemiològica ara és complexa, i tenim un indicador claríssim, que són els ingressos a les UCI que no veiem amb interioritat", ha afirmat Vergés. I ha afegit: "Si es dona el cas, prendrem les mesures necessàries i imprescindibles per a un millor control de l'epidèmia".

En referència a les crítiques pel retorn al confinament comarcal, i també al clam del sector cultural perquè s'estableixi un salconduit, la consellera ha dit que "sempre es té tot damunt la taula" i que no es descarta "mai res". "Intentem trobar les mesures que s'adiuen a una situació epidemiològica complicada, i segurament afectarà molta gent i organitzacions", ha dit Vergés. "Si això hagués de canviar se sabria, però de moment, tenim les que tenim", ha reiterat la consellera de Salut.

"Marejar molt" per acabar allà mateix

Alba Vergés també s'ha referit aquest divendres a l'estratègia de vacunació, després que Sanitat hagi decidit que el vaccí d'AstraZeneca es pugui injectar a persones d'entre 60 i 69 anys. D'entrada, la consellera ha criticat l'anar i venir del Ministeri. "Ens han marejat molt per acabar al lloc que des de Catalunya els nostres tècnics havien defensat sempre: que calia prioritzar el criteri d'edat, immunitzant primer les persones més vulnerables, i a partir d'aquí anar baixant", ha dit Vergés.

La consellera ha dit que, d'entrada, allò que es farà és continuar vacunant amb AstraZeneca les persones d'entre 60 i 65 anys, i que "previsiblement després es farà el següent pas" (és a dir, arribar fins a les de 69). En paral·lel, Salut espera que aquesta setmana –"avui", "diumenge", ha dit la consellera- s'acabin de vacunar els més grans de 80 anys amb Pfizer o Moderna.

"A partir d'aquí, anirem baixant el nivell de risc fins a trobar-se amb l'altre grup d'entre 60 i 65 anys, ja vacunats", ha concretat Vergés. I ha afegit que, a partir de la setmana vinent, ja confien poder començar a vacunar les persones de 79 anys amb el vaccí.

Pel que fa a aquells de menys de 60 anys que ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca -col·lectius essencials com policies, sanitaris i també professorat- Alba Vergés ha dit que encara hi ha "marge" per poder decidir si se'ls administrarà o no una segona dosi. Perquè calculant quan van rebre la primera dosi d'AstraZeneca, aquesta segona injecció del vaccí hauria de començar a subministrar-se'ls a partir de finals d'abril o principis de maig.

"Tindrem les reunions tècniques pertinents, però tenim dies suficients; quan s'hagi decidit en base a criteris tècnics, ho explicarem", ha afirmat la consellera de Salut.

En referència a la vacunació contra la covid-19, Vergés també ha explicat que el Departament intenta "poder avançar-la" perquè allò que es faci avui també determinarà "com serà l'estiu". "És evident que no serà normal, però això no vol dir que no es puguin fer activitats; poder-lo passar en les millors condicions és important a tots els nivells", ha afirmat la consellera de Salut.

Alba Vergés ha visitat aquest divendres el cribratge massiu per detectar asimptomàtics de covid-19 que ahir va començar a la UdG. La consellera ha anat fins al campus de Montilivi per veure el dispositiu (on es fan proves PCR i testos serològics d'anticossos) i ha volgut posar de relleu "la resposta" per part de la comunitat universitària. Ahir, a la UdG es van fer 469 proves PCR, combinades amb els testos d'anticossos.

