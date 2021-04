Desallotgen una festa il·legal amb una setantena de persones en un local del Poblenou de Barcelona

La Guàrdia Urbana ha desallotjat i identificat aquest dissabte unes 70 persones que estaven en una festa il·legal en un local del Poblenou de Barcelona on no es respectaven les mesures anticovid.

Segons fonts del consistori Barceloní, els fets han passat cap a les 11 de la nit i els agents han denunciat els assistents per 210 infraccions, sobretot per no fer ús de la mascareta i no respectar les distàncies ni les restriccions de mobilitat. A més, la Guàrdia Urbana també ha posat cinc denúncies administratives al local.