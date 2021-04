A presó un dels lladres més actius especialitzat en robatoris amb tapes de clavegueram a botigues de Barcelona

Un jove de 22 anys ha ingressat a presó després d'acumular 113 detencions i denúncies per robatoris, molts amb tapes de clavegueram, a botigues de Barcelona. Els Mossos el van arrestar per últim cop quan acabava de robar en un establiment del Passeig de Gràcia, d'on es va emportar robar per valor de 3.000 euros. La detenció va ser el 5 d'abril gràcies a la col·laboració d'un ciutadà. Es va poder recuperar la roba robada.

La seva carrera delictiva va començar abans que fes els 18 anys, però a partir de la majoria d'edat va augmentar la seva activitat, amb furts i robatoris comesos a la nit. Durant el 2020 i el 2021 ha estat detingut o denunciat 75 cops, 25 vegades en el primer trimestre d'aquest any. En cinc dies va ser detingut tres cops.

Durant les setmanes més dures del confinament i en ple estat d'alarma, quan hi havia restricció de moviments i els carrers estaven buits, va ser detingut in fraganti en 6 ocasions seguides en un marge de 16 dies de diferència.

El jove actuava sol, en parella i en ocasions podia anar amb dues persones més, que tant podien ser homes com dones. Fins i tot havia estat detingut o denunciat en ocasions mentre delinquia acompanyat de diverses parelles sentimentals.

Realitzava els robatoris de nit, utilitzant la força per accedir als establiments. Habitualment feia servir tapes de subministres de serveis que es trobaven a la via pública, ja fossin d'aigua, llum, telefonia o fins i tot algunes de clavegueram, i que llençava amb força contra vidrieres, aparadors o portes d'accés de les botigues fins aconseguir trencar-les i accedir al seu interior. També havia utilitzat pedres o totxanes.

Els objectes sostrets variaven segons el tipus d'establiments saquejats, i podien ser mòbils, tauletes, sabates, roba, diners en efectiu, ordinadors d'escoles utilitzats pels alumnes o joies en el cas que el robatori es produís en un domicili. Els objectes sostrets tenien un valor adquisitiu força alt (en especial roba de marca o tecnologia), per la qual cosa n'obtenia uns importants beneficis econòmics.

L'ingrés a presó del detingut ha comportat una disminució dels robatoris amb força a les zones on actuava, principalment al centre de la ciutat.

Els Mossos d'Esquadra han desplegat a la ciutat de Barcelona des del mes de juny passat el Pla d'acció Tremall, destinat específicament a la lluita contra la multireincidència que actua a la ciutat. Des del mes de juny fins al desembre del 2020 s'han realitzat més de 7.000 serveis vinculats al pla i s'ha detectat activitat delictiva de 176 multireincidents.