Borràs qüestiona les «presses» d'Aragonès i prioritza un «bon acord»

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha qüestionat aquest dilluns les "presses" expressades pel candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, per poder ser investit i formar Govern al més aviat possible, i veu prioritari aconseguir un "bon acord" entre Junts i Esquerra.



Així ho ha plantejat en declaracions a la 2 i Ràdio 4, després que Aragonès urgís aquest dissabte a JxCat a tancar un acord que permeti formar Govern al més aviat possible, en considerar que no és moment de "xutar la pilota cap endavant".





Borràs ha recordat que el passat 15 de gener "va ser el mateix govern de la Generalitat, amb Pere Aragonès al capdavant, qui va fixar la data de les eleccions pel 30 de maig", en un intent fallit d'ajornar els comicis del 14-F per la pandèmia.Això significa que "des del Govern es preveia que es podia treballar pel país" malgrat estar encara en funcions, ha destacat Borràs, que ha afegit que Catalunya es troba "en unades de fa molt temps".Segons Borràs, "la mateixa gent que ara fica pressa als partits perquè hi hagi Govern, segurament, davant el primer dels obstacles que pugui aparèixer" en la legislatura "demanaria explicacions sobre per què no s'ha fet un bon acord de govern".Borràs ha advertit que JxCat i ERC no han d'aconseguir simplement un "pacte d'investidura" per triar Aragonès, sinó buscar un "" que permeti constituir un "Govern fort", que "reprodueixi el resultat de les urnes"."Un Govern independentista on no hi hagués els 32 diputats de JxCat em semblaria estrany", ha apuntat, en referència a la possibilitat que ERC governi en solitari.Sobre el Consell per la República , l'espai parainstitucional liderat per Carles Puigdemont des de Bèlgica, ha afirmat que "és la materialització de l'últim reducte de l'1-O" i ha dit no entendre "per què té tantes reticències" ERC sobre aquest tema.També s'ha mostrat molt escèptica pel que fa a lasobre Catalunya, ja que "l'Estat espanyol és molt clar, no vol donar cap opció al fet que, democràticament, els ciutadans de Catalunya puguin exercir el seu dret a l'autodeterminació"."No podem esperar un referèndum acordat, és com parlar d'una criatura mitològica, els referèndums acordats amb l'Estat espanyol no existeixen", ha recalcat.D'altra banda, Borràs ha deixat en mans dels grups parlamentaris la possibilitat de reformar el reglament del Parlament per blindar els diputats processats però que encara no tinguin sentència ferma.No obstant això, ha remarcat que l'article 25.4 del reglament del Parlament "vulnera la presumpció d'innocència", ja que assenyala que "en els casos en què l'acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la Mesa del Parlament, una vegada sigui ferm l'acte d'obertura del judici oral" al diputat, ha d'acordar la "suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata".Per això, Borràs -investigada per la justícia per presumptes irregularitats en contractes en la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes- considera que el "normal" seria que el Parlament "respectés la presumpció d'innocència".Quant a la decisió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , d', ha comentat que "respecta" la seva decisió, encara que creu que la política cal fer-la "amb independència de les xarxes socials", que "no ajuden a fer ni millor ni pitjor política".