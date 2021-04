La CUP presssiona Salut perquè intenti comprar vacunes

La CUP vol que el Departament de Salut provi de comprar vacunes pel seu compte després de veure que no s'estan complint els tempos d'arribada de vaccins. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN) la diputada de la CUP-NCG Laia Estrada va reclamar al Govern que provi d'adquirir vacunes i «es confronti» amb l'Estat per «defensar la salut del conjunt de la població». «Ens sembla incomprensible que Madrid ens passi la mà per la cara intentant exercir més sobirania», va dir Estrada, que es va preguntar per què Catalunya no ha provat «des del primer moment» d'aconseguir vaccins com sí que ha fet Madrid. La diputada cupaire va admetre que probablement serà «difícil» comprar-les des d'un Govern en funcions i autonòmic però ha insistit que cal intentar-ho.

En l'entrevista amb l'ACN Estrada va admetre que serà «difícil» comprar vacunes des d'una comunitat autònoma però va demanar que «com a mínim s'intenti». De totes maneres, veu «intolerable» que les vacunes que s'ha finançat amb diners públics no arribin o ho facin tard.

Després que es fessin públics els intents de la Comunitat de Madrid per comprar la vacuna Sputnik al marge del govern espanyol, Estrada es va mostrar sorpresa que Catalunya no ho intentés «exercint sobirania». La diputada cupaire no va voler limitar les possibilitats de compra a la vacuna russa i va dir que també es podria contemplar les vacunes xinesa o cubana.

La diputada també va reclamat l'alliberament de les patents i va denunciar «l'opacitat, el negoci i el lucre a costa de la salut o la malaltia de la població». «És criminal, directament», va reblar.