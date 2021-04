Detinguts dos menors per la mort a punyalades d'un jove a Gelida

Detinguts dos menors per la mort a punyalades d'un jove a Gelida · Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns dos joves -tots dos menors d'edat- per apunyalar presumptament un altre jove dissabte passat a Gelida (Barcelona) i provocar-li la mort, segons un comunicat de la policia catalana.

Dissabte a les 18.30 hores els agents van rebre l'avís que hi havia una persona "greument ferida a la via pública" per arma blanca a la urbanització de Sant Salvador, va informar el cos policial en un comunicat.

Agents dels Mossos i dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'hi van desplaçar, però no van poder fer res per salvar la vida de la víctima.