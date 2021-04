Experts avisen que més contagiats acaben a l'UCI i que caldran més mesures

El BIOCOMSC avisa que un 50% més dels contagis acaba a l'UCI, probablement per la variant britànica, i que caldrà més que confinament comarcal per baixar la xifra de crítics. En declaracions a RAC1, la investigadora Clara Prats va augurar que a finals d'aquesta setmana o principis de la següent s'arribarà a la xifra de 600 persones a l'UCI, cosa que implica desprogramar activitat. S'arribarà a aquesta quantitat, va dir, molt abans que en onades anteriors tot i que el creixement de casos està sent «suau». La Setmana Santa, de moment, no ha provocat una explosió de positius. D'altra banda, el grup estima que la vacunació ha estalviat un 60% de morts i un 20% de crítics, així com un 30% en termes d'hospitalització.

Segons el grup d'investigadors de la UPC, el creixement real ara estaria situat al voltant de l'1,1. Són càlculs que fan descomptant els dies festius, quan es fan menys proves. La Setmana Santa, de moment, no hauria comportat una explosió de casos.

Ara bé, ja fa unes setmanes que per un mateix nombre de casos hi ha un 50% més de persones ingressades a l'UCI, va explicar Prats. L'explicació no està del tot clara, però una possible interpretació és que aquesta onada és la de la variant britànica, que seria més transmissible i també més greu. «Els casos greus no són més greus però hi ha més casos greus», va resumir.

«Caldrà deprogramar»

En aquest sentit, va avisar que en pocs dies s'arribarà a la xifra de 600 crítics, el llindar a partir del qual es comença a desprogramar. En la tercera onada això va passar en el pic de casos, però ara està passant molt abans. Prats va considerar probable superar aquest pic: «L'única manera d'aturar la pujada de les UCIs és aturar el creixement de l'epidèmia».