Experts estimen que les vacunes injectades reduiran un 60% les morts

El grup de recerca en biologia computacional BIOCOMSC calcula que les vacunes ja injectades fins al 9 d'abril reduiran un 60% les morts per covid-19 en comparació d'un escenari en el qual no hi hagués aquests fàrmacs.

A través de Twitter, el grup de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha ofert càlculs dels beneficis de la vacunació a Catalunya, on s'han administrat, des de l'inici de la campanya fins ahir, un total d'1.768.724 dosis de les tres vacunes disponibles contra el virus, amb prop d'11.000 dosis posades en les últimes 24 hores.

Segons BIOCOMSC, les vacunes inoculades fins al divendres 9 d'abril, que tindran el seu efecte entre el 20 i el 30 d'abril, garanteixen una reducció del 60,3% de morts, estalvia un 20,5% d'ingressos a les UCIs i suposa un 36,9% menys d'hospitalitzacions, a l'hora que disminueixen en un 15,2% els casos de covid. Aquests percentatges fan referència al nivell de protecció en comparació d'un escenari de no vacunació, sense tenir en compte la situació i evolució de la corba epidèmica, així que no significa que aquesta sigui la reducció real a les UCIs o a les morts a final de mes.

«Veient la situació de persones vacunades ara mateix, en dues o tres setmanes tindríem la variable de morts protegida en un 60%, és a dir, tindríem un 60% de menys morts respecte a un escenari de no vacunació», va precisar ahir la investigadora del BIOCOMSC Clara Prats en declaracions a RAC1.

Pel que fa a la situació als hospitals, va alertar que ha augmentat «molt, de l'ordre d'un 50%», el percentatge de persones que acaba requerint un ingrés a l'UCI, per això va estimar que «en un marge d'una o dues setmanes s'arribaria a 600 llits ocupats» (avui són 513).

L'experta no va descartar que en aquesta quarta onada se superi el pic de 731 crítics de covid hospitalitzats de la tercera, i va jutjar que potser les restriccions vigents, és a dir, el confinament comarcal, siguin insuficients si continua el creixement després de l'efecte de Setmana Santa.

La immunització continua

En aquests moments, a l'espera que arribi la vacuna de Janssen i impulsi més el ritme d'immunització, el 16,8% de la població catalana ja ha rebut una dosi, i passa a ser un 19,9% si no es compten els menors de 16 anys. Així, el 5,9% també ha rebut la segona dosi i el 6,1% té la pauta completa i està immunitzada.

Segons les últimes dades de vacunació del Departament de Salut, el 85,3% de les persones de 80 anys o més i el 15,5% de la franja de 70 a 79 anys ja ha rebut la primera dosi del vaccí contra la covid-19.

En paral·lel, aquesta primera punxada també ha arribat al 94,7% de les persones institucionalitzades, al 79,9% del personal de residències, al 82,7% del personal d'atenció primària i hospitalària, al 61,6% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari, al 82,5% de les persones amb gran dependència, al 66,1% dels treballadors essencials i al 45,6% de les persones de 60 a 65 anys.

En total hi ha 1.306.475 catalans amb la primera dosi, 10.200 més que dissabte, i 462.249 amb la segona, 778 més. Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 92,3% de les persones que viuen en residències, el 76,5% del seu personal, el 76,9% del personal d'atenció primària i hospitalària, el 10,2% de la resta de personal sanitari i sociosanitari, el 68,6% dels grans dependents, el 27,6% de les persones de 80 anys o més, el 2,2% dels treballadors essencials, l'1,7% de les persones de 70 a 79 anys i l'1,2% de persones d'entre 60 i 65 anys.

Salut entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid-19.