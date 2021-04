La inversió en la restauració "comença a arrancar"

La restauració urgeix al Govern ampliar els horaris dels bars i restaurants per evitar més tancaments davant una situació econòmica "inassolible". "Les empreses no poden esperar que arribi la immunitat de grup per començar a ser viables", ha assegurat el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols. Fins ara, la pandèmia ha provocat el tancament d'un quart dels bars i restaurants de Barcelona, una xifra que podria augmentar fins a un terç en els pròxims mesos i que s'incrementarà fins al 50% "si la Generalitat no reacciona". En qualsevol cas, el sector preveu una "explosió de ganes de sortir" un cop finalitzin les restriccions i veu l'enviament de menjar a domicili i l'alimentació saludable com dues tendències a l'alça.

El sector de la restauració ha aprofitat la jornada 'La gestió del futur. Els nous camins de l'hostaleria', celebrada a l'antiga fàbrica Estrella Damm, per fer una enèsima crida al Govern a ampliar els horaris d'obertura de bars i restaurants. "Urgeix estabilitzar el funcionament de la restauració, permetre als locals obrir durant tots els àpats i parar en sec el trist procés de destrucció empresarial", ha reclamat el director del Gremi de Restauració.

Pallarols ha assegurat que molts locals perden més del 50% de la facturació per no poder servir sopars, una "sacrifici inassolible" després de sis mesos de tancament en aquest horari.

Davant aquesta situació, el director del Gremi de Restauració ha demanat "sentit comú" a la Generalitat, una petició a la qual s'ha sumat la cofundadora del grup Teresa Carles, Teresa Carles. La xef ha reclamat "flexibilitat" per evitar el tancament de més bars i restaurants. "Ens va costar moltíssim tenir una ciutat oberta al món, que fos un destí turístic i un referent gastronòmic. Que això mori fa molta pena", ha lamentat.

El 'managing director' d'Aurica Capital – la gestora de 'private equity' de Banc Sabadell -, Raúl Rodríguez, ha reclamat a les administracions eliminar les restriccions per tal que la restauració pugui recuperar l'activitat "com més aviat millor", i no només un cop la pandèmia estigui controlada. Per la seva banda, el cofundador de Can Pizza, Isaac Aliaga, ha demanat deixar de banda les decisions "improvisades" i prendre mesures "amb antelació".

Més enllà del "dur" impacte de la pandèmia en la restauració, el sector preveu un increment dels clients un cop s'acabin les restriccions. "La ciutadania ha demostrat durant més d'un any que vol tornar a anar a bars i restaurants, i ho fa quan les restriccions ho permeten", ha manifestat Pallarols.

"Hi haurà un efecte de gaudi, d'hedonisme, de sortir, compartir i relacionar-se on el restaurant serà un espai vital", ha coincidit el xef i fundador del Grup Sagardi, Iñaki López. El director del grup Flash Flash, Javier Hoyos, s'ha referit a una "explosió de les ganes de sortir", mentre que el conseller delegat del Grupo Nomo, Borja Molina, ha parlat d'uns "bojos gastronòmic anys 20".

Aquesta percepció s'ha començat a notar també en la inversió en el sector. Després de registrar deu operacions amb una inversió superior als 300 milions d'euros a tot l'Estat entre 2016 i 2018, la inversió en la restauració es va aturar entre 2019 i 2020. Ara, ha "començat a arrencar" en vista d'una possible fi de les restriccions. "Es veu el final del túnel i que hi ha oportunitats", ha manifestat Rodríguez.

El 'managing director' d'Aurica Capital ha assegurat que, a causa de la pandèmia, hi ha locals disponibles per tal que els grups de restauració puguin millorar la ubicació o ampliar conceptes. "La majoria de restaurants estan encara vigilant per sobreviure, però les empreses recolzades per fons tenen més capacitat d'accedir a nous projectes", ha assegurat.

"Per a les empreses sanejades hi haurà grans oportunitats per generar noves companyies o nous conceptes", ha afegit el fundador del Grup Sagardi, Iñaki López.

El 'managing director' d'Aurica Capital ha afirmat que en molts casos seran oportunitats per als fons, però ha reconegut que també hi haurà fusions. "Els restaurants seguiran existint, incorporant-se dins un grup, amb les avantatges de tenir algunes funcions centralitzades, major eficiència i grups financers darrere que puguin donar suport al manteniment de l'activitat", ha assegurat Rodríguez.

"Les famílies que s'hagin dedicat a restauració tota la vida que facin esforços per sobreviure perquè, si tots quedem en mans de fons d'inversió, serà una mica dur", ha alertat el director del grup Flash Flash.

En qualsevol cas, els experts preveuen un canvi en el sector de la restauració, orientat cap a una aposta del menjar saludable i el model de menjar a domicili.

"La tendència 'healthy' ha vingut per quedar-se i s'anirà potenciant", ha afirmat el 'managing director' d'Aurica Capital. La fundadora i xef del grup Teresa Carles, Teresa Carles, ha assegurat que l'aposta pel menjar saludable va començar abans de la pandèmia, però aquesta l'ha accelerada i provocarà l'entrada de "molts més jugadors" al mercat.

A aquesta tendència se suma l'aposta pel menjar a domicili. El 'boom' provocat per la pandèmia ha permès a alguns restaurants, com Teresa Carles, sobreviure al tancament de locals provocat per les restriccions. En el cas de Can Pizza, el 'take away' i 'delivery' ha passat de representar un 30% de la facturació a un 70%.

Tot i aquest increment, el sector preveu una baixada un cop finalitzin les restriccions. De totes maneres, aquest model també té els seus detractors. "No som un projecte de donar de menjar, sinó un projecte de generar experiències i el 'delivery' no pot substituir el què succeeix a l'ànima d'un restaurant", ha afirmat el fundador del Grup Sagardi.

