Trilla avisa que el virus és «difícilment controlable» sense més restriccions

El cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha assenyalat aquest dilluns que el creixement del coronavirus a Catalunya és "difícilment controlable si no es fan alguns passos més per reduir el contacte i limitar la mobilitat".

En declaracions a Catalunya Radio, Trilla ha reconegut que tot apunta a "setmanes de creixement" i ha manifestat que al Clínic estan "molt propers" a no tenir més espais per habilitar per a vigilància intensiva.

Així, estan valorant la possibilitat d'obrir noves sales i UCI per a pacients Covid. "Hi ha capacitat de resposta, però a costa de deixar de fer altres procediments", ha avisat Trilla.

En aquest sentit, l'epidemiòleg ha alertat que venen setmanes complicades pel creixement de la quarta onada i creu que no quedarà més remei que endurir les restriccions.

Sobre l'efecte de la vacunació en la transmissió del virus, Trilla ha dit que desconeixen "fins a quin punt les vacunes són capaces de reduir els contagis, encara que les dades apunten que faria falta una proporció de vacunats molt més alta" per dilucidar-ho.

Així mateix, l'expert ha destacat que, com ja va demostrar el grup de biologia computacional BIOCOMSC, si es vacunen les persones de més de 50 i 60 anys d'edat, la pressió hospitalària i a l'UCI es reduiria "molt significativament".

