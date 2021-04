«TV3 ha tingut un paper lamentable en les últimes etapes de Catalunya»

Candidat del PSC. Tenint en compte la dificultat dels independentistes per pactar el nou Govern, Salvador Illa (la Roca del Vallès, 1966) no dona per perduda la batalla per la Generalitat. Però, a més, el candidat del PSC confirma que prepara un «executiu a l'ombra» per si els socialistes han de romandre a l'oposició i ofereix claus de quina serà la posició del seu partit en diversos dels debats que romanen oberts

Salvador Illa considera que els últims deu anys a Catalunya han estat «dolents perquè han dividit la nostra societat i han desprestigiat les nostres institucions», arribant-se al que va qualificar de «fracàs col·lectiu».

Segueix mantenint que pot ser president?

Sí. Estem veient com el fracàs que ja ens va portar a l'avançament electoral a Catalunya s'està repetint en aquesta investidura fallida recent. Repetir un fracàs porta necessàriament a un altre fracàs. Ha quedat clar que això és un carreró sense sortida, una via morta, i que cal obrir un temps nou a Catalunya, sense retrets. Correspon a qui va guanyar les eleccions liderar-lo.

El PSC demana a ERC que descarti JxCat i faciliti un Govern d'esquerres. A què es refereix exactament?

El que diem és que ja va fracassar un Govern independentista. Cal assumir que els últims 10 anys a Catalunya han estat dolents, perquè ens han portat a perdre el lideratge econòmic, han dividit la nostra societat i han desprestigiat les nostres institucions. Han estat un fracàs col·lectiu.

Però, en què es concreta? Vostè en campanya va dir que no governaria amb independentistes. Això ha canviat després de les eleccions?

Jo vaig dir en campanya que no faríem un president que tingui com a objectiu la independència de Catalunya. El plantejament independentista no és el camí. El camí és centrar-se en les tres prioritats que en la majoria de països centren les energies: acabar de vèncer el virus, reactivar la nostra economia i garantir que ningú quedi enrere. I també dic que cal obrir dues taules de diàleg: la que es va acordar en la investidura de Sánchez entre governs i en segon lloc una taula a Catalunya, amb tots els partits que tenen presència al Parlament.

No es planteja facilitar un Govern en minoria d'ERC?

Ho he repassat diverses vegades i no he vist que ERC hagi guanyat les eleccions. Cada vegada que ho repasso veig una victòria clara del PSC, gairebé 50.000 vots més que ERC. El que em plantejo és un Govern en minoria del PSC en companyia dels comuns.

Però aquesta fórmula sembla que no té possibilitats de prosperar...

No veig per què ha de tenir l'altra més possibilitats. El més lògic sembla que és que qui guanya les eleccions tingui prioritat per governar.

Què li va semblar el discurs d'investidura d'Aragonès?

Va ser un discurs divisiu, de més del mateix. L'únic suport que va exhibir, parlo de la CUP, és el d'un grup antisistema que no només no condemna sinó que encoratja la violència, com hem vist aquestes últimes setmanes als carrers de Barcelona, de Vic, de Girona... I també encoratja l'absència d'Aragonès a l'acte econòmic més important que hi ha hagut a Catalunya últimament, el de la transformació del sector de l'automoció a Seat.

El Govern a l'ombra que prepara podria servir per fer visible la seva alternativa?

Jo vull un Govern ple i al sol, però és veritat que la meva obligació és preveure tots els escenaris. I estic treballant amb el meu equip en un escenari, que no volem, per organitzar un shadow cabinet, per poder fiscalitzar adequadament l'acció del govern.

Ha rebut crítiques per fer part de les seves intervencions parlamentàries en castellà...

Respecto totes les opinions, però és sorprenent i molt il·lustratiu de l'estat de la situació en algun lloc de Catalunya. Jo utilitzaré les llengües que em sembli oportú en cada moment, sóc catalanoparlant però faig servir el castellà amb alguns membres de la meva família i amb algunes relacions. Em sembla que el que vaig fer és un símbol d'integració. Tots els que conceben el català com una manera d'imposar una determinada visió de Catalunya s'equivoquen i no fan cap favor al català.

El PSC està negociant la renovació en àmbits en què és necessari un ampli consens parlamentari? Em refereixo a la CCMA, al Consell de Garanties...

El PSC mai ha estat obstruccionista. Estem a favor d'una política útil, transformadora, sempre tindrem una actitud proactiva. En referència als mitjans de comunicació de Catalunya sí he de dir que el PSC s'implicarà perquè hi hagi un gir copernicà. Els mitjans de comunicació públics han tingut un paper molt lamentable en les últimes etapes a Catalunya, molt allunyat del que ha de ser un servei públic de qualitat.

Es refereix a TV3?

Em refereixo als mitjans públics en general. TV3 i els altres mitjans públics.

Com a exministre de Sanitat, com veu la situació general de la pandèmia?

Dijous va ser el dia en què es va vacunar més gent a Espanya, més de 450.000 persones. Aquesta és la dada rellevant. Hi ha qui segueix entestada en veure-ho com una cursa entre països, jo ho veig com un procés de lleialtat, de treball conjunt en el marc de la UE. I un missatge per a tots els espavilats que juguen a la deslleialtat: això no és el que ens convé ara. El que ens convé ara és treballar junts. La ciutadania està fent enormes sacrificis i té dret a tenir tota la informació.

Es refereix a alguns governs autonòmics del PP, dels quals s'ha dit que poden estar negociant la compra de vacunes al marge de la UE?

A qui sigui, de la formació política que sigui. L'actual és el moment de la lleialtat, de treballar junts.

Considera que tindrem un estiu menys anòmal que l'anterior?

Normal no, però menys anòmal crec que sí, si no hi ha cap imprevist.