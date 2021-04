La vacunació dels catalans d'entre 70 i 79 anys arrenca avui dilluns

Catalunya començarà a vacunar contra la covid-19 a la franja d'entre 70 i 79 anys, de manera generalitzada, a partir d'avui dilluns, 12 d'abril. Així i tot, en alguns punts del territori com Lleida o zones de la província de Barcelona ja es va començar a citar aquest col·lectiu dies enrere.

La Conselleria de Salut començarà a inocular el fàrmac en ordre descendent (és a dir, començarà pels de 79 anys i així successivament). Aquestes persones seran citades a través d'un SMS (amb un enllaç a partir del qual podran concertar dia i hora) i seran punxades en els centres d'atenció primària (CAP). De moment, se'ls posarà la vacuna de Pfizer.

La conselleria està finalitzant la immunització del col·lectiu major de 80 anys: el 85,3% ja ha rebut la primera dosi i el 27,3%, la segona. Salut preveu arribar a juny amb tots els majors de 70 anys vacunats. Quan aquests hagin estat punxats, la mortalitat per covid-19 baixarà un 75%, segons estimacions del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

No obstant això, no serà fins que els majors de 60 estiguin vacunats quan baixin també significativament els malalts en UCIs. A Catalunya ja han estat vacunades amb la primera dosi 1.306.475 persones (un 16,8% del total poblacional), de les quals 462.249 (un 5,9%) han rebut també la segona. Els experts demanen arribar a un 30% o 35% de la població vacunada per gaudir d'una certa normalitat, tot i que la immunitat de grup s'aconseguirà quan estigui vacunat el 70% de la població.

Vacunes de Janssen

Espanya rebrà dimarts, a primera hora del matí, les primeres vacunes de Janssen, que només requereixen d'una dosi. El país rebrà 5,5 milions de vials d'aquest fàrmac entre abril i juny.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va dir ahir que la vacuna Janssen «s'aplicarà d'acord amb l'última actualització de l'estratègia de vacunació en la mateixa tipologia que les d'RNA, és a dir, s'anirà convergint de 80 anys per baix».

Així mateix, va dir que el Govern analitza diverses possibilitats per a les persones menors de 60 anys que han rebut una primera dosi d'AstraZeneca, ja que ara aquest fàrmac es posarà només en majors de 60. Una seria que rebin una segona dosi d'una altra vacuna RNA, com s'ha fet a Alemanya i França. Una altra alternativa seria que a aquestes persones no se'ls torni a vacunar amb una altra dosi més, ja que els estudis asseguren que amb la primera d'AstraZeneca s'aconsegueix una immunitat del 70%.

Darias va insistir que la decisió s'adoptarà d'acord amb els criteris científics que els experts decideixin i va ressaltar que queda temps per decidir.

Janssen i l'EMA

Així mateix, l'Agència Europea del Medicament (EMA) està investigant el risc de desenvolupar tromboembolismes amb la vacuna de la covid-19 de Janssen, filial de la nord-americana Johnson & Johnson, en rebre un «senyal de seguretat» relacionada amb quatre casos greus de coagulació sanguínia després de la vacunació amb aquest preparat.

Segons va confirmar divendres l'EMA, s'ha iniciat una «revisió» de casos per investigar esdeveniments de tromboembòlics o formació de coàguls sanguinis inusuals en persones vacunades amb Janssen.

L'EMA analitza dades sobre quatre casos greus de coagulació sanguínia inusual amb baixes plaquetes en pacients que havien rebut prèviament aquesta vacuna, un d'ells durant l'assaig clínic i tres durant l'ús de Janssen als Estats Units, dels quals un va resultar en la mort de la persona vacunada.

Tot i que va rebre fa gairebé un mes el vistiplau de l'EMA, la vacuna de Janssen encara no s'utilitza a la Unió Europea (UE) a causa de retards en el lliurament de dosis per part de la farmacèutica, de manera que, de moment, només s'està utilitzant als Estats Units amb una autorització d'ús d'emergència per immunitzar contra la covid-19.