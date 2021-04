Budó confirma que el Govern estudia el confinament per vegueries

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha confirmat que la Generalitat valorarà una possible restricció per vegueries en funció de l'evolució de les dades de la pandèmia (les actuals limitacions inclouen el cap de setmana vinent). «Aquesta setmana és important d'observació de dades per decidir les decisions a prendre i una que està sobre la taula i que ha sorgit del territori, no només de l'àrea metropolitana de Barcelona, és poder llegir les restriccions de mobilitat en un àmbit no estrictament comarcal, com les vegueries. Està a sobre la taula».



Sí al salconduit cultural

Sobre el salconduit cultural reclamat des del sector de la cultura per poder superar el límit comarcal per assistir a espectacles, Budó ha obert la porta: «Ens semblaria lògic que es pogués contemplar fer excepcions amb aquest salconduit poder assistir a un espectacle fora de la teva comarca».



Sant Jordi, segons el tipus de municipis

Sobre la celebració de Sant Jordi, la portaveu ha apuntat que l'organització es dividirà en municipis de més de 5.000 habitants i de menys de 5.000. En els segons, les entitats dinamitzaran la jornada i en els primers es permeten espais de parades al carrer per a l'oferta de llibres i roses per a Sant Jordi, però també les zones perimetrades en la mesura possible a l'aire lliure.



Posar fi a l'estat d'alarma?

D'altra banda, la portaveu ha eludit sol·licitar la pròrroga de l'estat d'alarma, com sí que planteja el Govern basc. «Demanem que no s'utilitzi electoralment la pandèmia i que la decisió es prengui en funció de com vagi la pandèmia». Budó ha afegit: «Durant el temps que hem estat sota l'estat d'alarma, o tot l'any, no s'han desenvolupat els mecanismes legals necessaris per afrontar la pandèmia de manera descentralitzada sense haver d'aplicar un estat d'alarma, aquest havia sigut un compromís del Govern que en cap cas s'ha adoptat». Repreguntada sobre si el Govern està o no a favor de l'acabament de l'estat d'alarma, la portaveu ha afirmat: «Necessitem tots els mecanismes per gestionar la pandèmia, i que les decisions es prenguin partint de dades epidemiològiques».



Oberts a un ple per parlar de fons de la UE

Respecte als fons europeus de recuperació, Budó ha demanat que la distribució dels 140.000 milions per a Espanya es faci no per criteris de distribució poblacional, sinó de «capacitació tecnològica», i ha afirmat que no hi ha «gaire intercomunicació» entre el Govern espanyol i el Govern català sobre això. La portaveu ha afegit que el Govern està «disponible» per a un ple al Parlament per abordar la gestió d'aquests fons.

D'altra banda, el Govern ha destinat 4 milions d'euros al Consorci de comerç, artesania i moda per reforçar les ajudes directes a establiments de restauració en galeries i centres comercials i que estan tancats des del 7 de gener. Es tracta de bars cafeteries i restaurants que hagin sol·licitat les ajudes directes.