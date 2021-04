El fiscal acusa el lloretenc Ivan Tibau de desviar fons públics al procés

La Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella contra l'ex-secretari general de l'Esport de la Generalitat Ivan Tibau per presumpta malversació de fons públics, entre altres delictes, per haver destinat suposadament al procés diners de l'empresa pública de l'àmbit esportiu Equacat, que gestiona el Canal Olímpic de Castelledefels i que ell presidia. En concret, l'acusació pública atribueix al polític lloretenc el fet d'haver ordenat el pagament d'una factura de 17.995 euros el 31 de desembre de 2015 a l'empresa de missatgeria Unipost pels serveis prestats «en el procés d'independència instigat» pel Govern.

La Generalitat va contractar la firma Unipost el 2014 per al repartiment de la correspondència oficial de la convocatòria de la consulta sobiranista del 9-N, impulsada per Artur Mas, tasca que va desenvolupar, almenys, entre el 3 i el 8 novembre d'aquell any. El fiscal Fernando Maldonado no detalla en la seva querella quins serveis sobre el procés va efectuar l'empresa de missatgeria, però en aquelles les dates el treball podria estar relacionat amb aquesta votació. Unipost també va tenir un paper important en el referèndum unilateral de l'1-O.

Així, la Guàrdia Civil va escorcollar Unipost el setembre de 2017, poc abans de l'1-O, i va confiscar més de 45.000 notificacions que havien de ser remeses a les persones elegides com a membres de la mesa electoral. Dos mesos després, va ser detingut el seu directiu Pablo Raventós, que està processat pels delictes de desobediència i malversació pels preparatius de l'1-O.

La nova querella de la Fiscalia també va dirigida contra Raventós i el que era sotsdirector de l'empresa pública Equacat, Xevi Ardite. L'acusació sosté que per «encobrir» el pagament a Unipost, que ara està en concurs de creditors, es van fixar a les factures una sèrie de conceptes, com repartiment de correspondència de club de pàdel, de casals de Nadal o d'activitats extraescolars, treballs que «sempre» eren realitzats pel servei públic de Correus. El fiscal també actua contra els màxims responsables el 2015 i 2016 del Club de Tir Cassalot de Torà (Lleida), el Club Ciclista Sant Boi i el Club Poliesportiu i Cultures Les Peces (Tarragona).