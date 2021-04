La Generalitat promou cursos d'inspiració militar a 4.600 euros per formar informàtics

La Generalitat promou la implantació del model estatunidenc de 'bootcamp' a Catalunya per a, mitjançant la inversió privada, alimentar de "reclutes" altament qualificats a les empreses del sector tecnològic. Aquest model consisteix en uns cursos expressos i d'inspiració militar que estan dissenyats per a informàtics, programadors i enginyers de dades. El seu preu mitjà ronda els 4.600 euros, és impartit en acadèmies privades i cerca millorar, en un curt període de temps, les habilitats dels seus alumnes en unes competències concretes. Segons informa el Periodico, el mateix grup editorial que Diari de Girona, aquest és el retrat robot d'un 'bootcamp' que dibuixa l'informe presentat aquest dilluns pel Departament de Polítiques Digitals i el Mobile World Capital. A Espanya hi ha 35 centres que actualment ja ofereixen aquests cursos, el 40% d'ells es concentra a Barcelona i en el 2020 van formar a un total de 6.240 alumnes. El sector va facturar 26 milions d'euros el 2020 i enguany aspira arribar als 45 milions; segons recopila l'estudi.