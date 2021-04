Trilla diu que per controlar el contagi cal reduir la mobilitat i els contactes

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, va afirmar ahir que el creixement actual de la covid-19 a Catalunya és «difícilment controlable si no es fan alguns passos més per reduir el contacte i limitar la mobilitat». En declaracions a Catalunya Ràdio, Trilla va lamentar que tot apunta a «setmanes de creixement» i va alertar que serà difícil arribar a tot amb el volum d'ocupació de les UCIs. Va afegir que al Clínic estan «molt propers» a no tenir més espais per habilitar com a unitats de cures intensives. Trilla va afirmar també que darrere d'aquesta situació hi pot estar la variant britànica i va posar en valor la importància d'avançar en la vacunació.

D'altra banda, la doctora Magda Campins, cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, es mostra preocupada per totes les interaccions i els desplaçaments que hi va haver aquests dies de Setmana Santa. Campins va afirmar en una entrevista al programa Tot Plegat de la Televisió de Tossa de Mar que l'augment de casos pot estar vinculat a l'augment de la variant britànica i, a més, alguns estudis determinen que també podria ser la causa per la qual hi ha més pacients greus per coronavirus.

També va anticipar que en els propers dies creixeran els positius i els hospitalitzats, fet que es notarà de cara a la setmana vinent.

També va explicar que «encara que no es diagnostiquin nous casos, tenim les UCIs molt plenes amb més de mig miler de pacients crítics quan la capacitat màxima és de 1.200». També va alertar que amb el ritme actual diari de nous pacients, «fàcilment en cinc o sis dies podríem arribar al 50% d'ocupació». Campins va avançar que si segueixen creixent els ingressats «caldrà replantejar les mesures actuals».