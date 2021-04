El batxillerat serà presencial de nou quan millorin les UCIs

El Departament d'Educació preveu que els estudiants d'estudis postobligatoris puguin tornar a la presencialitat tant bon punt millori l'ocupació a les UCI i, en tot cas, abans d'acabar el curs. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que aquesta és la proposta que han fet al Procicat i ha assegurat que les autoritats sanitàries no ho veuen malament. De fet, ha afirmat que si les dades d'ocupació de les UCI haguessin estat millors després de Setmana Santa «s'hagués acordat així». Aquest retorn s'intentarà garantir especialment per als alumnes de segon de batxillerat que han de fer la selectivitat. A més, ha afirmat que no es plantegen «de cap de les maneres» que el curs vinent comenci amb un sistema que no sigui el presencial. Bargalló ha insistit que la intenció d'Educació és recuperar la presencialitat a batxillerat i FP al més aviat possible, sobretot per als de segon curs.