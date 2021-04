Budó demana a l'Estat que eviti l'arribada de temporers en situació irregular a Lleida

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, ha demanat al govern espanyol que treballi per evitar l'arribada de temporers sense papers a Lleida per la campanya de la fruita i per regularitzar la situació dels que ja hi són perquè puguin obtenir un contracte laboral per treballar. Ho ha dit des d'Alcarràs (Segrià) després de visitar els allotjaments per a temporers i de reunir-se a Lleida amb alcaldes del Baix Segre, que li han demanat prioritzar la vacunació de treballadors del camp, considerats servei essencial. En aquest sentit, Budó ha esquivat respondre'ls directament i ha reiterat que és el Departament de Salut qui decideix l'ordre dels grups a vacunar a partir de les recomanacions sanitàries.

La consellera de la Presidència ha reconegut que l'arribada de treballadors en situació irregular a Lleida durant la campanya de la fruita es produeix des de fa "molt de temps" i que cal resoldre la seva situació administrativa que no els permet treballar. Tot i això, ha dit que la Generalitat no hi té les competències i ha demanat a l'Estat que hi doni resposta. "És una realitat que s'ha d'abordar", ha afegit.

Pel que fa a les inquietuds dels ajuntaments del Baix Segre, Budó espera que enguany es pugui afrontar millor. "A diferència de l'any passat, ara coneixem la realitat i les necessitats del territori i per sort estem immersos en una campanya de vacunació que ha permès immunitzar la població més vulnerable". A més, ha recordat que es farà una cerca "proactiva" amb cribratges per detectar asimptomàtics per avançar-se al virus, detectar positius i aïllar-los.

Pel que fa a la demanda de més allotjaments, Budó ha explicat que per exemple a Alcarràs, s'han habilitat 96 places per allotjar temporers i que a partir de la setmana que ve s'hi afegiran 32 places més per poder aïllar casos sospitosos. La portaveu del Govern ha recordat que hi ha un fons destinat a frenar la cobvod-19 i que, si calen més allotjaments s'estudiarà i es treballarà per facilitar-los.