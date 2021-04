Un carnet per als ciclistes

El president del RACC, Josep Mateu, va plantejar ahirla necessitat de fomentar la formació i el coneixement de la normativa de circulació urbana entre els ciclistes i usuaris del patinet i ha proposat la creació d'un o carnet obligatori que acrediti un mínim d'aptituds.

En la presentació del III Baròmetre RACC del Ciclista Urbà a Barcelona, Mateu va subratllar que, segons l'informe, un 38% admet que no coneix la normativa de circulació i que, malgrat no estar permès, un 36% usa els auriculars i un 24% el telèfon mòbil.

«Creiem que necessitem més formació en normativa de circulació urbana. No en normativa solament ciclista, sinó també, ja que convivim amb tots els altres mitjans, més formació en circulació urbana», va considerar Mateu, que va explicar que traslladarà aquesta proposta a la Direcció general de trànsit (DGT), a l'Ajuntament de Barcelona i al Servei Català de Trànsit.

«No sé què pot ser, si aquell tipus de titulín que hi havia en la nàutica, que era un mínim de coneixements nàutics per poder portar una embarcació. Ja que hem de conviure tots, doncs que hi hagi aquest mínim de formació per a tothom», va apuntar el president del RACC.

Encara que va assenyalar que el món de la bicicleta és molt refractari a l'obligatorietat del casc, l'assegurança o la matriculació, Mateu va defensar que aquests coneixements mínims sí que ho siguin.

«Demanem que es faci aquesta formació, que podria acabar en un carnet o no, però sí que es demanés aquest tipus de formació per poder circular per la ciutat», ha insistit Mateu.

Sobre aquest tema, va apuntar que «sembla estrany que un ciclomotor que va a poca velocitat hagi de tenir una llicència», mentre que els patinets i bicicletes elèctriques, que també poden aconseguir velocitats relativament altes, «no tinguin la necessitat de complir cap norma».

En la seva intervenció, el president del RACC també va criticar algunes actuacions d'urbanisme tàctic dutes a terme per l'Ajuntament de Barcelona, com la pintura d'alguns carrers, que ha considerat que generen «confusió» a ciclistes i vianants.

Quant a les dades del baròmetre, elaborat a partir de 600 enquestes i més d'11.000 observacions, l'estudi mostra que el 2020 el volum de ciclistes es va reduir en els dies laborals, però es va incrementar notablement els caps de setmana.

Sobre el perfil d'usuaris de la bicicleta, l'informe assenyala que gairebé la meitat són menors de 30 anys, fan una mitjana de 2,8 desplaçaments diaris i el 77% usen la bici per als seus trajectes habituals.

Així mateix, un 9% ha començat a usar la bicicleta a partir de la pandèmia de la Covid-19.

El 50% dels ciclistes enquestats afirmen que abans d'usar la bicicleta es desplaçaven en transport públic, un 32% ho feia a peu i un 17% usava el cotxe o la moto.

Pel que fa als motius per anar amb bici, el principal és el fet que és una forma de fer exercici i que aporta beneficis per a la salut, seguit per la rapidesa que ofereix el mitjà, la desconnexió i relaxació, l'estalvi econòmic o evitar contagis.

Sobre la seguretat, l'informe apunta que un 60% dels ciclistes se senten vulnerables quan circulen per Barcelona, xifra que ha crescut en comparació de l'any anterior i que el RACC atribueix al final de la moratòria que permetia circular per voreres de menys de 5 metres.

En l'informe, el RACC inclou una bateria de recomanacions per augmentar la seguretat viària, com fomentar el coneixement de la normativa de circulació; millorar la infraestructura, augmentant la connexió entre els carrils bicis i amb altres municipis, i millorar el servei de Bicing, electrificant més bicicletes, incrementant l'horari de tarifa plana de 30 a 45 minuts i augmentant la cobertura territorial als municipis propers.

Entre els consells inclou també impulsar incentius per a l'ús de la bicicleta, tant amb ajudes fiscals per part de l'administració com amb facilitats i estímuls per part de les empreses.

Així mateix, l'informe també proposa establir una assegurança obligatòria de responsabilitat civil per cobrir els accidents i impulsar l'ús del registre de bicicletes per minimitzar el risc de robatoris i facilitar la recuperació de bicis robades