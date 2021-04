La Generalitat ultima la decisió sobre el confinament comarcal a Catalunya

Les actuals restriccions pel coronavirus a Catalunya vencen aquest dilluns 19 d'abril i el Govern ultima la decisió sobre una de les mesures que estan despertant més debat: el confinament comarcal. L'Executiu català admet que té sobre la taula revisar aquest confinament per ampliar la mobilitat. L'alternativa seria un confinament per vegueries o per regions sanitàries; figures que abasten més territori que la comarca i que, per tant, permetrien als catalans tenir més marge de moviment. El Procicat ha convocat una roda de premsa per a aquest dijous a la tarda --encara no se sap a quina hora serà-- per informar de com quedaran les restriccions.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha avalat substituir el confinament comarcal per "altres estructures" de confinament que no siguin sobre el perímetre de la comarca sempre que, ha insistit, les dades epidemiològiques ho permetin. Així mateix, Sàmper ha confirmat que el Procicat també està estudiant la possibilitat que, un cop es tingui clar l'estructura territorial que marqui el confinament, pugui haver diferències en funció de les dades epidemiològiques de cada zona.

El conseller ha reiterat que això es produirà sempre que els índexs epidemiològics no vagin a pitjor i ha recordat que actualment les ocupacions a les ucis estan "disparades", si bé aquest dimecres han registrat un lleu alleujament.

Així, els tècnics del Procicat estan molt pendents tant de l'evolució de les ucis com de la resta d'indicadors epidemiològics.